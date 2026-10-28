إمام عاشور يرد بطريقته على شائعات عدم التزامه واستبعاده من قائمة الفريق

نشر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواقيت الصلاة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وذلك بعد تداول شائعات بشأن عدم التزامه، بالتزامن مع استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز.

وكان المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قد أعلن قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهدت القائمة غياب إمام عاشور.

ويأتي نشر إمام عاشور لمواقيت الصلاة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الجدل المثار حوله خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد استبعاده من حسابات الجهاز الفني للمباراة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء غد الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي ومودرن سبورت، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات البطولة.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات، ومصالحة جماهيره من خلال تقديم أداء قوي، في ظل سعي الفريق للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.