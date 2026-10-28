أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري غدًا

أعلنت لجنة الحكام تعيين الحكم أمين عمر لإدارة مباراة الأهلي ومودرن سبورت، المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لمواجهة مودرن سبورت في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز واستعادة الانتصارات، ومصالحة جماهيره بعد النتائج الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام الساعة الخامسة مساء غد الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء بطموح حصد النقاط الثلاث، وتقديم أداء قوي يساعده على مواصلة المنافسة على لقب الدوري، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في تحسين نتائج الفريق خلال المرحلة المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي ومودرن سبورت، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء للتعليق على أبرز الجوانب الفنية واستعدادات الفريقين للمواجهة.