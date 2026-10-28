9 لاعبين خارج قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، على استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة المستبعدين من الأهلي كلًا من محمد هاني، وإمام عاشور، وكريم الدبيس، وأحمد رضا، وياسر إبراهيم، وعلي محمود، وأقطاي عبد الله، وكباكا، ورضا سليم.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام مودرن سبورت، في إطار سعيه لاستعادة الانتصارات ومواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، وسط تطلعات جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء قوي خلال اللقاء.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مودرن سبورت في الخامسة مساء غد الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الأهلي ومودرن سبورت، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.

ويدخل الأهلي المباراة مستهدفًا حصد النقاط الثلاث ومصالحة جماهيره، من خلال تحقيق الفوز والظهور بصورة قوية، في ظل المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.