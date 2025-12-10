إلا مصر .. أحمد فلوكس يكشف حقيقة إقامته في السعودية

رد الفنان أحمد فلوكس على الشائعات التي زعمت إقامته في السعودية والعمل هناك، مؤكدًا أن ما نٌشر عار من الصحة حيث أنه يؤدي مناسك العمرة ويقضي بعض الوقت هناك ما بين مكة والمدينة، ولديه البيزنس الخاص به في مصر، مشددا على أنه لم ولن يترك بلده صاحبة الفضل عليه فيما وصل له، ويعمل بالخارج في أي بلد.

وكتب فلوكس عبر حسابه بموقع فيسبوك: “بسم الله الرحمن الرحيم ... أولا أحب أنفي كل ما تداول على المواقع أن أنا عايش في المملكة العربية السعودية والتي أعشقها وأن أعمل بها مع أن العمل ليس عيب”.

وأكد أحمد فلوكس أنه لديه البيزنس الخاص به في مصر، موضحًا: “الحمد الله لدي ما يكفي من الفرص للعمل ببلدي الحبيبة ولدي العمل الخاص بي في البيزنس في مصر والتي لم ولن اتركها أو أعمل خارجها أبدا مع كامل حبي واعتزازي لكل وطننا العربي الجميل الذي أحبه ولم أر غير كل الحب في أي دولة ذهبت ليها وخصوصا الإمارات والسعودية، ولكن لأن بلدي وناسها هم الذين جعلهم الله سببا لوجود اسمي ونجاحي ولن اعمل أو ابني مجدا في دولة أخرى إلا بمصر وعن طريق مصر ولمصر”.





