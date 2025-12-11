قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة
طبق المصريين الشعبي يخطف الأضواء عالميا.. الكشري تراث إنساني معتمد
صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامة تحقيق طموحات التنمية
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح على القاهرة وعدة محافظات |فيديو
أخبار البلد

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026

استمارة الشهادة الإعدادية 2026
استمارة الشهادة الإعدادية 2026
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026 

حيث قالت المدارس لطلاب الصف الثالث الإعدادي : إن استمارة الشهادة الإعدادية 2026 الإلكترونية هذا العام عبارة عن 4 صفحات يتم طباعتها بالألوان بعد التأكد من صحة البيانات ومطابقة الاسم لشهادة ميلاد الطالب 

كما شددت المدارس على أنه يشترط في استمارة الشهادة الإعدادية 2026 أن تكون صورة الطالب بخلفية بيضاء ومطابقة للصور التي يتم تسليمها للمدرسة ونفس الصورة على الاستمارة الإلكترونية علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بالحفظ .

وحذرت المدارس طلاب الصف الثالث الإعدادي من أنه في حالة عدم تطالق اسم الطالب المكتوب في استمارة الشهادة الإعدادية 2026 مع اسمع في شهادة الميلاد ، لا يجب أن يتم طباعة الاستمارة إلا بعد مراجعة المدرسة وتعديل الاسم لدى مسئول التطوير .

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2026

وبحسب ما أعلنته المدارس للطلاب تتمثل الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2026 فيما يلي :

  • طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات
  • أصل ايصال سداد المصروفات + 2 صورة منه
  • أصل ايصال رسم الامتحان + 2 صورة منه
  • 6 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6 مطبوع أسفلها الاسم رباعي للطالب بالكمبيوتر
  • عدد 2 صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي علامة مائية حديثة ) 
  • ظرف مكتوب عليه الاسم الرباعي للطالب واسم ولي الأمر و وظيفته و رقم الموبايل واسم اخر مدرسة ابتدائية كان فيها الطالب
  • يوضع كل ما سبق في حافظة بلاستيك وتسلم لرائد الفصل

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تشغيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 بعد توقفه عن العمل خلال الأيام الماضية بسبب تحديثات موقع وزارة التربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه يمكن الان لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدخول على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على 

https://moe-register.emis.gov.eg/login 

استمارة الشهادة الإعدادية 2026 استمارة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2026 الإعدادية

