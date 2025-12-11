تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من التفاصيل الهامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 هو يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعداد و إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل وقت كافي من موعد بدء الامتحانات

ومن المعتاد أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 هو جدول موحد على مستوى الجمهورية في جميع محافظات مصر

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تراعي عند اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 راحة ومصلحة طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون انحياز لأي شعبة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، يتم إعلانه فوراً في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إلى جانب نشره على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت .

رابط الترشح لوظيفة رئيس لجنة و مراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2026

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب الترشح لوظيفة رئيس لجنة و مراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2026 من خلال الرابط التالي https://thanwya-teach.emis.gov.eg/

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أيضا عن فتح باب الترشح لوظيفة ( رئيس لجنة و وكيل لجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2026

موانع الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك عددا من الموانع العامة التي لا يجوز لصاحبها الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تتمثل في :

الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة

الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة

أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم

أن يكون للمرشح أقارب من المتقدمين لآداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية



شروط وضوابط اختيار رؤساء و وكلاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك عددا من الشروط للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 بالنسبة لـوظيفتي رئيس و وكيل لجنة وهي كالتالي :

الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة

أن يكون كل من رئيس اللجنة و وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل)

الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين

خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة اشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة - رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم

توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل

ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام

ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضاً ضوابط الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :