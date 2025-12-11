قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق التصويت فى اليوم الأخير للمرحلة الأولي لانتخابات النواب
انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع
اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص
بدء التصويت باليوم الثاني داخل مصر بإعادة انتخابات النواب بـ30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة
سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع
يا جبل ما يهزك ريح.. رامي رضوان يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟
"الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. اليوم
كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025
تفاصيل استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025 في أسرع وقت
الأمطار خفيفة .. الطقس اليوم| أجواء باردة وتحرير من اضطراب البحر
وفقا للقانون.. الحبس سنة عقوبة استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت
أخبار البلد

تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من التفاصيل الهامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 هو يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعداد و إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل وقت كافي من موعد بدء الامتحانات

ومن المعتاد أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 هو جدول موحد على مستوى الجمهورية في جميع محافظات مصر 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تراعي عند اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 راحة ومصلحة طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون انحياز لأي شعبة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب 

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، يتم إعلانه فوراً في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إلى جانب نشره على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت .

رابط الترشح لوظيفة رئيس لجنة و مراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2026

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب الترشح لوظيفة رئيس لجنة و مراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2026 من خلال الرابط التالي https://thanwya-teach.emis.gov.eg/ 

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أيضا عن فتح باب الترشح لوظيفة ( رئيس لجنة و وكيل لجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2026 

موانع الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك عددا من الموانع العامة التي لا يجوز لصاحبها الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تتمثل في :

  •  الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة
  • الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة
  •  أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم
  •   أن يكون للمرشح أقارب من المتقدمين لآداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية


شروط وضوابط اختيار رؤساء و وكلاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

 

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك عددا من الشروط للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 بالنسبة لـوظيفتي رئيس و وكيل لجنة وهي كالتالي :

  •  الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة
  •  أن يكون كل من رئيس اللجنة و وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل)
  • الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين
  • خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة اشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة - رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم
  • توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل
  •  ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام
  •  ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضاً ضوابط الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :

  •  التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح إليه
  • ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة للجنة المرشح لها
  • ألا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام
الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

