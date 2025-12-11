إسقاط 31 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو

قال عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، فجر اليوم الخميس، إن القوات الروسية تمكنت من إسقاط 31 طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة صوب العاصمة الروسية.

وكتب سوبيانين في قناته على "ماكس": "دمرت الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع طائرة مسيرة أخرى كانت متجهة نحو موسكو"، وقبل ذلك أشار إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 30 مسيرة.

وأضاف عمدة مدينة موسكو أن الأجهزة المختصة وموظفي خدمات الطوارئ يعملون في موقع سقوط الحطام.

كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي في موسكو 15 طائرة مسيرة أُطلقت من أوكرانيا، حسبما أفاد رئيس بلدية العاصمة الروسية.

وفي وقت سابق، اتهمت روسيا السلطات الأوكرانية بالتسبب في الأضرار التي تطول المنشآت المدنية داخل أوكرانيا، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية المنتشرة داخل المناطق السكنية هي المسئولة الأولى عن هذه الخسائر.



