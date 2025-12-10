روسيا تمضي قدماً في إنتاج سلسلة من لقاحات السرطان

قال ألكسندر جينزبورج مدير مركز جاماليا الوطني الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، إنه تم إنتاج أول ثلاث سلاسل اختبار في روسيا للتحقق من صحة لقاح mRNA المضاد للسرطان.



وأضاف جينزبورج -خلال مؤتمر علمي عقد بمعهد إيفانكوف لبرمجة الأنظمة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم- أنه "تم تخصيص أموال لبناء مصنع لإنتاج لقاح mRNA في مركز جاماليا وقد تم بناء المصنع وتجهيزه بالكامل"، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء.

وتابع جينزبورج أن المصنع أنتج بالفعل ثلاث سلاسل للتحقق من صحة اللقاحات، كما تلقى معهد هرتسن الروسي الرائد في أبحاث الأورام مجموعة كاملة من وثائق الترخيص لاستخدام هذه التكنولوجيا، بدءًا من التشخيص إلى إنتاج ال mRNA واستخدامه في البشر.



وأوضحت وزارة الصحة الروسية أن اللقاح مخصص للمرضى البالغين المصابين بالميلانوما (سرطان الجلد غير القابل للجراحة أو المنتشر).



ولقاح mRNA (لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال) وهو نوع جديد من اللقاحات التي تعتمد في تكوينها على المادة الوراثية التي يُعاد برمجتها لإنتاج مستضدات (وهي أي مادة يستطيع الجهاز المناعي التعرف عليها وتحفيز استجابة مناعية ضدها، مثل البكتيريا أو الفيروسات) ومن ثم تحفيز استجابة مناعية تكيفية ضد العامل مسبب المرض.

