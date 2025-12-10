غدًا.. نائبة الأمين العام لحلف الناتو تزور هولندا لبحث الأمن عبر الأطلسي

تبدأ نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) راديملا شكيرينسكا بعد غد الخميس زيارة رسمية إلى هولندا وتستمر لمدة يومين، لبحث قضايا الأمن الأوروبي-الأطلسي وتعزيز المرونة في قطاعات النقل والطاقة، إضافة إلى مناقشة مستقبل التعاون الدفاعي.



وتستهل نائبة الأمين العام برنامج زيارتها الخميس بزيارة ميناء روتردام، أحد أكبر الموانئ الأوروبية، حيث تجري مباحثات مع ممثلين هولنديين من قطاعي النقل والطاقة بشأن تعزيز المرونة الصناعية واللوجستية، باعتبار الميناء مركزًا استراتيجيًا في دعم عمليات الإمداد العسكرية للحلف، كما تلتقي خلال الزيارة عمدة مدينة روتردام كارولا شخاوتن.



وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تتوجه شكيرينسكا إلى مدينة لاهاي لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف وكبار مسئولي وزارتي الخارجية والدفاع الهولندية، لبحث التعاون الدفاعي ومساهمة هولندا في جهود الردع الجماعي للحلف.



وتختتم المسؤولة الأطلسية زيارتها بالتوجه إلى مدينة دلفت لزيارة مقر شركة متخصصة في حلول وتطبيقات الفضاء، حيث تطّلع على أحدث مشاريع التكنولوجيا الفضائية ذات الصلة بدعم مهام الحلف.