مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار مقطع فيديو لطلاب داخل أحد الفصول بدت فيه مشاجرة بين عدد منهم قبل أن تتدخل المعلمة لمحاولة تهدئة الموقف.

لكن سرعان ما اتضح أن المشاجرة كانت تمثيلية مدبرة بهدف مفاجأة معلمتهم والاحتفال بعيد ميلادها.

وخطط الطلاب للمقلب لإدخال المعلمة إلى الفصل دون إثارة شكوكها، ثم أظهروا لها قالب حلوى أعدّوه خصيصًا لهذه المناسبة.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا، وأشاد كثيرون بروح المحبة والتقدير التي أظهرها الطلاب لمعلمتهم، مؤكدين أن المبادرة عكست علاقة مميزة تجمع الطرفين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/tTNzbTYojUI?si=YFu1yllPeMltETgh