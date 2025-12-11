موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

كشف طارق يحيي نجم الزمالك السابق بشأن اللاعب محمد مجدي أفشة.

محمد مجدي أقشة

وقال طارق يحيي عبر تصريحات إذاعيه:"طلبنا افشة معانا في ليبيا اعارة سنة والأهلي طلب مليون و800 ألف دولار مقابل موسم واحد".

إصابة افشة

وكان قد كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن إصابة محمد مجدي أفشة في عضلة السمانة، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة الأردن ضمن بطولة كأس العرب.

وأشار “جاب الله” إلى أن طبيب المنتخب الثاني تواصل معه لتنسيق الحالة، بهدف تحديد مدة غياب اللاعب عن الملاعب، ووضع برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل المناسب.

وأوضح طبيب الأهلي أن “أفشة” سيخضع لفحص طبي خلال مران الفريق غدًا للاطمئنان على حالته، وسط متابعة دقيقة لضمان جاهزيته قبل مواجهة إنبي، المقررة مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواصل الفريق تدريباته بمدينة نصر، وسط حرص الجهاز الفني على تجهيز البدلاء لمواجهة الفريق البترولي، في ظل احتمالية غياب أفشة عن اللقاء.