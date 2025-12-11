للتدفئة في الشتاء.. طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وصفة مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات العربية التقليدية!.

طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات العربية التقليدية..

المكونات:

- 2 كوب حليب

- 2 ملعقة كبيرة سكر

- 1 ملعقة كبيرة نشا

- 1/2 ملعقة صغيرة مستكة مطحونة

- 1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

- مكسرات للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير لعمل مشروب السحلب بالمستكة..

1. اخلطي الحليب والسكر والنشا في قدر على نار متوسطة.

2. حركي حتى يذوب النشا ويغلي المزيج.

3. أضيفي المستكة والقرفة واخلطي جيداً.

4. صبي المزيج في أكواب وزيّني بالمكسرات.