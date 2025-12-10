إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

يستمر غدا الخميس 11 ديسمبر 2025 ، تطبيق قرار تعليق الدراسة في المدارس المنعقد بها لجان انتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025

حيث أعلنت المدارس المنعقد بها لجان انتخابية ضمن إعادة انتخابات مجلس النواب في 10 محافظات ، تعليق الدراسة اليوم الأربعاء وغداً الخميس ليمنح بذلك طلاب هذه المدارس فقط اجازة خلال يومي التصويت ، مع التشديد على أن الإجازة للطلاب فقط .

وكانت قد أعلنت محافظة الجيزة عن جاهزية المراكز والمقار الانتخابية لانطلاق انتخابات مجلس النواب بالدوائر التي صدر بشأنها حكم من المحكمة الإدارية العليا والبالغ عددها سبع دوائر انتخابية والمقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات

كما أكدت محافظ البحيرة أن جميع المقار الإنتخابية تم تجهيزها بالكامل لتوفير أعلى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من جاهزية الممرات الخاصة بكبار السن وذوي الهمم، ورفع مستوى النظافة داخل اللجان ومحيطها بما يهيئ مناخاً آمناً ومنظماً يسهّل على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري.

كما أشارت إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع تحقيق تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير العملية الإنتخابية بشكل منضبط وآمن.

وأضافت أن غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة مستمرة في الإنعقاد على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة سير الانتخابات ورصد الشكاوى والبلاغات الواردة وإتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل معها بما يضمن إنتظام العملية الإنتخابية.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن الإنتخابات تجرى في أربع دوائر إنتخابية تشمل الدائرة الرابعة (رشيد – المحمودية – الرحمانية)، والدائرة الخامسة حوش عيسى، والدائرة السادسة الدلنجات، والدائرة التاسعة (كوم حمادة - بدر)، مشيرةً إلى أن عدد المراكز الإنتخابية يبلغ ٢٧١ مركز بإجمالي ٣٠٠ لجنة، ويبلغ عدد الناخبين مليون و٥١٥ ألف و٤١٠ ناخب وناخبة.

وفي الإسكندرية .. تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مختلف الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة ، والمقرر عقدها يومي 10 و11 ديسمبر 2025، وذلك لضمان توفير بيئة مناسبة تسهم في سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وفيما يلي المحافظات والدوائر التي ستشهد إعادة الانتخاب:

الدوائر الملغاة التي تعيد الانتخابات

محافظة الجيزة:

البدرشين – منشأة القناطر – بولاق الدكرور – العمرانية والطالبية – قسم الجيزة – 6 أكتوبر – الهرم.

محافظة البحيرة:

المحمودية – الدلنجات – حوش عيسى – كوم حمادة.

محافظة الفيوم:

سنورس.

محافظة الإسكندرية:

أول المنتزه.

محافظة المنيا:

أول المنيا – أبو قرقاص – ملوي – ديرمواس – مغاغة والعدوة وبني مزار.

محافظة أسيوط:

قسم أول أسيوط – أبو تيج – ديروط والقوصية ومنفلوط.

محافظة الوادي الجديد:

الداخلة والفرافرة – الخارجة.

محافظة أسوان:

نصر النوبة – أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة – إدفو.

محافظة الأقصر:

قسم الأقصر – إسنا – القرنة.

محافظة سوهاج:

البلينا.