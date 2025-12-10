موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيا وعدد ساعات الصيام المتوقعة

موعد أول يوم رمضان 2026 .. يترقب المسلمون في مصر والعالم العربي حلول شهر رمضان 2026 وسط اهتمام كبير بمعرفة الموعد الفلكي لبداية الشهر الكريم وعدد ساعات الصيام خلاله، وذلك لما يحمله هذا الشهر من روحانيات خاصة وعبادات يتسابق فيها المؤمنون لنيل الأجر والثواب.

ويستند هذا الترقب إلى الحسابات الفلكية المعتمدة التي أعلن عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية، والتي تحدد مواعيد الأشهر الهجرية المرتبطة ببداية شهر رمضان وفق حركة القمر.

ويستمد الشهر الكريم مكانته من قوله تعالى في كتابه العزيز: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.

بداية شهر رجب 2026 فلكيا

تشير الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن شهر رجب 1447 هجريا سيبدأ يوم السبت 20 ديسمبر 2025، على أن يستمر لمدة 30 يوما تقريبًا.

ويعد شهر رجب من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، ويحرص فيه المسلمون على الإكثار من الأعمال الصالحة والطاعات والاستغفار والصدقات لما يحمله من فضائل روحية مميزة.

موعد حلول شهر شعبان 2026

وفق الحسابات ذاتها، يبدأ شهر شعبان 1447 هجريا يوم الاثنين 19 يناير 2026، ليكون الشهر الذي يسبق رمضان مباشرة.

ويولي المسلمون شهر شعبان اهتماما كبيرا باعتباره محطة للاستعداد النفسي والبدني والروحي لاستقبال الشهر المبارك، حيث يعتاد الكثيرون على الصيام والعبادات خلال هذا الشهر.

موعد شهر رمضان 2026 حسب الحسابات الفلكية

أظهرت الحسابات الفلكية للعام الهجري 1447 أن بداية شهر رمضان لعام 2026 ستكون فلكيا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، وذلك تبعا للدليل الهجري المعتمد.

ويأتي رمضان في الترتيب التاسع بين شهور التقويم القمري، ويعتمد في بدايته ونهايته على رؤية الهلال بشكل دقيق، إذ تتكون السنة القمرية من اثني عشر شهرا هي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة.

تفاصيل رؤية الهلال وبداية الشهر الكريم

أوضحت الحسابات الفلكية أن نهاية شهر شعبان لعام 1447 هجريا ستكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يكون الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام الصيام فلكيًا.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال الشهر الكريم مع غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شعبان، وفقا للآليات الشرعية المعمول بها.

وتشير البيانات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى بعد غروب الشمس لمدة 33 دقيقة في مكة المكرمة و37 دقيقة في القاهرة، في حين تتراوح مدة بقائه في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية بين 34 و37 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتراوح مدة بقائه بين 20 و44 دقيقة، باستثناء جاكرتا التي يغرب فيها القمر قبل الشمس بدقيقة واحدة، وهو ما يؤكد أن غرة رمضان فلكيًا ستكون يوم الخميس 19 فبراير 2026.

عدد ساعات الصوم في رمضان 2026

سيتزامن رمضان 2026 مع فصل الشتاء، ما يعني أن عدد ساعات الصوم سيكون أقصر مقارنة بفترات الصيام خلال فصل الصيف.

وتشير التوقعات إلى أن عدد ساعات الصيام في الدول العربية سيتراوح بين 12 و13 ساعة يوميًا، وستكون الساعات في أول أيام الشهر أقصر، ثم تزداد تدريجيًا مع تقدم الأيام نتيجة التغيرات الطبيعية في طول النهار.