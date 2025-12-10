بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تحسنا بنسبة 0,33 %، ليستقر بذلك عند 18.520,07 نقطة.



وسجل مؤشر (MASI.20) - الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة - ارتفاعا بنسبة 0,28 % إلى 1.504,71 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,65 % إلى 1.255,23 نقطة.



بدوره؛ سجل (MASI Mid and Small Cap)، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، نموا بنسبة 0,08 % إلى 1.818,54 نقطة.



وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر (إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15)، ومؤشر (إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد)، على ربح بنسبة 0,29% إلى 17.512,1 نقطة، وبنسبة 0,18 % إلى 15.924,17 نقطة، على التوالي.



وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 338,6 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، أما في ما يتعلق برسملة البورصة بلغت 986,1 مليار درهم.