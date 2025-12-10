محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد

اختتمت محافظة أسوان فعاليات اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وسط أجواء مستقرة وانسيابية.

حيث حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة عملية إغلاق صناديق الإقتراع بجميع اللجان الفرعية البالغ عددها 152 لجنة داخل 3 دوائر إنتخابية ، والتى تستقبل 840 ألفًا و 731 ناخبًا وناخبة .

وأكد أن أجهزة المحافظة حرصت على إتاحة الفرصة الكاملة للناخبين ، خاصة فى اللجان التى شهدت إقبالاً متزايداً خلال الفترة المسائية حيث تم السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم بعد المواعيد الرسمية للغلق فى التاسعة مساءً ضماناً لعدم حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى.

وخلال تواصله مع رؤساء المراكز والمدن عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتأكد من إغلاق صناديق الاقتراع ، فى حضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة.

جولة الإعادة

فقد شدّد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التأكد من إغلاق الصناديق وتأمينها بالكامل من خلال الأجهزة المختصة تمهيداً لتسليمها صباح الغد للقضاة والمستشارين داخل مقار اللجان الإنتخابية ، كما تم التنسيق والتواصل المتواصل مع مركز عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكيد على الإنتهاء من جميع الإجراءات وسط إلتزام كامل وإنضباط من الأجهزة التنفيذية ، وبتكاتف من أبناء المجتمع الأسوانى.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة والتوافد على اللجان خلال يوم الغد ، مؤكداً على أن الإدلاء بالصوت حق دستورى وواجب وطنى ، وأن المحافظة قامت بتسخير كافة إمكانيات الجهاز التنفيذى ووفرت الدعم اللوجستى والإدارى لضمان نجاح هذا العرس الديمقراطى وخروجه بالشكل اللائق بهذه المحافظة صاحبة التاريخ العريق .