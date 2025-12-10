قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «أفشة» بعد مباراة الأردن ومدة غيابه
حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
بحوزتهم أموال وبطاقات.. انتخابات سوهاج: ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين
الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغات شراء أصوات في أكتوبر والعمرانية
أحمد موسى يطالب بزيادة الغرامات على مروّجي الشائعات ويحذر من التصوير غير القانوني
محافظات

محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد

جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب بأسوان
جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب بأسوان
محمد عبد الفتاح

اختتمت محافظة أسوان فعاليات اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وسط أجواء مستقرة وانسيابية. 

حيث حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة عملية إغلاق صناديق الإقتراع بجميع اللجان الفرعية البالغ عددها 152 لجنة داخل 3 دوائر إنتخابية ، والتى تستقبل 840 ألفًا و 731 ناخبًا وناخبة .

وأكد أن أجهزة المحافظة حرصت على إتاحة الفرصة الكاملة للناخبين ، خاصة فى اللجان التى شهدت إقبالاً متزايداً خلال الفترة المسائية حيث تم السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم بعد المواعيد الرسمية للغلق فى التاسعة مساءً ضماناً لعدم حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى. 

وخلال تواصله مع رؤساء المراكز والمدن عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتأكد من إغلاق صناديق الاقتراع ، فى حضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة. 

جولة الإعادة 

فقد شدّد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التأكد من إغلاق الصناديق وتأمينها بالكامل من خلال الأجهزة المختصة تمهيداً لتسليمها صباح الغد للقضاة والمستشارين داخل مقار اللجان الإنتخابية ، كما تم التنسيق والتواصل المتواصل مع مركز عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكيد على الإنتهاء من جميع الإجراءات وسط إلتزام كامل وإنضباط من الأجهزة التنفيذية ، وبتكاتف من أبناء المجتمع الأسوانى. 

وناشد محافظ أسوان المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة والتوافد على اللجان خلال يوم الغد ، مؤكداً على أن الإدلاء بالصوت حق دستورى وواجب وطنى ، وأن المحافظة قامت بتسخير كافة إمكانيات الجهاز التنفيذى ووفرت الدعم اللوجستى والإدارى لضمان نجاح هذا العرس الديمقراطى وخروجه بالشكل اللائق بهذه المحافظة صاحبة التاريخ العريق .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

صورة أرشيفية

أرشيفية

