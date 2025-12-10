مانشستر سيتي يقلب الطاولة ويتقدّم بثنائية على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قلب فريق مانشستر سيتي الطاولة على نظيره ريال مدريد، وتقدم في الشوط الأول بثنائية مقابل هدف، في إطار الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ريال مدريد عن طريق رودريجو جوس في الدقيقة 28.

فيما جاءت ثنائية مانشستر سيتي عن طريق نيكو أوريللي وإيرلينج هالاند (ركلة جزاء) في الدقيقتين 35، 43.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي ــ راؤول أسينسيو – أنطونيو روديجر – ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس – جونزالو جارسيا – فينيسيوس جونيور

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - جوسكو جفارديول - أوريللي.

خط الوسط: جونزاليس - برناردو سيلفا - فيل فودين.

خط الهجوم: ريان شرقي - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند