طريقة عمل السبانخ بالبصل والطشة

تعد السبانخ من الأكلات المغذية الشهيرة المرتبطة بفصل الشتاء وتمنح الجسم فوائد صحية عديدة لذا ترغب النساء في تعلم طريقة تحضيرها بمذاق طيب.

نعرض لكم طريقة عمل السبانخ من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير السبانخ

سبانخ

ملح

فلفل اسود

كزبرة جافة

عصير طماطم

صلصة طماطم

سمنة

بصل مفروم

ثوم مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

طريقة عمل السبانخ

شوحي البصل في طاسة بها اسمنة مع رشة ملح وفلفل اسود حتى يتغير لونها ثم ضعي عصير الطماطم والشوربة

اضيفي السبانخ والملح والتوابل والكزبرة واتركيها حتى تنضج

شوحي الثوم في السمن مع الكزبرة الجافة وضعيها على السبانخ وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.