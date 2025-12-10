أحدث أخبار التكنولوجيا.. آبل تعلن نهاية عصر تقنية شهيرة في هواتف آيفون 18 فما هي؟ وبميزات ثورية وقدرة شحن جبارة إليك أفضل جهاز لوحي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حيل في جيميل لم تكن تعرفها

لا يُعدّ Gmail مجرد أشهر بريد إلكتروني في العالم، بل هو البوابة الافتراضية للإنترنت. مع أكثر من 1.8 مليار مستخدم نشط، يُشكّل العمود الفقري للاتصالات للطلاب، والعاملين لحسابهم الخاص، والرؤساء التنفيذيين، والجمعيات الخيرية، والعائلات، وحتى الحكومات. ولكن المفارقة العجيبة هي: على الرغم من أن الجميع تقريبًا يستخدمه، إلا أن قلةً منهم تُحسن استخدامه.

أبل تعلن نهاية عصر تقنية شهيرة في هواتف آيفون 18 فما هي؟

كشفت تقارير من داخل شركة أبل الأمريكية عن العديد من التغييرات جذرية في تصميم هواتف آيفون 18 والمتوقع بدء إطلاقها في سبتمبر 2026، حيث تستعد شركة أبل من جانبها لبدء التخلي عن النوتش الشهير والذي ميز الكثير من هواتفها خلال السنوات الماضية.

بميزات ثورية وقدرة شحن جبارة.. مواصفات جهاز OnePlus Pad Go 2 الجديد

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في جهاز OnePlus Pad Go 2، فقد أعلنت شركة ون بلس أن جهازها اللوحي الجديد، باد جو 2، الموجه للطلاب والمهنيين الشباب قد اقترب من انطلاقه عالميا.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يعمل الجهاز اللوحي بمعالج ميديا ​​تيك دايمنسيتي 7300-ألترا ثماني النواة بتقنية 4 نانومتر ومن المتوقع أن يأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

مع قرب طرح بلاي ستيشن 6 .. معلومات جديدة عن موعد الإطلاق

يُنتظر إطلاق جهاز PS6 بشغف كبير، على الرغم من أننا لم ندخل سوى عامنا الخامس في السوق. ولكن كما هو الحال مع معظم أجيال أجهزة الألعاب، فمن المرجح أن سوني تتطلع بالفعل إلى الجهاز الجديد.

فإذا كان هناك ما يُمكن أن يُعطينا لمحةً عن تصميم جهاز PS6 أو ما قد يُقدمه، فهو جهاز PlayStation 5 Pro الذي صدر في أواخر عام 2024

