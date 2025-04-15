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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شائعة.. جهاز PS6 Portable يشغل ألعاب PS5 بتنازلات

PS6 Portable
PS6 Portable
احمد الشريف

في ظل التنافس المتزايد في سوق الأجهزة المحمولة، تشير تسريبات حديثة إلى أن شركة سوشني تعمل على تطوير جهاز محمول جديد يعرف باسم PS6 Portable.

يشاع أن هذا الجهاز سيكون قادرًا على تشغيل ألعاب PS5، ولكن مع بعض التنازلات في الأداء والسعر.​

تشغيل ألعاب PS5 بجودة أقل

وفقًا للمسرب المعروف KeplerL2، فإن جهاز PS6 Portable سيحتوي على معالج SoC بقدرة 15 واط مبني على تقنية تصنيع 3 نانومتر. 

يعني هذا أن الجهاز لن يكون بقوة PS5، ولكنه سيكون قادرًا على تشغيل ألعاب PS5 بدقة ومعدل إطارات أقل، بسبب قيود في عرض النطاق الترددي للذاكرة والطاقة. ​

تشير بعض التقارير إلى أن سوني قد تسعر جهاز PS6 Portable بسعر يتجاوز 700 دولار، مما يجعله خيارًا مكلفًا مقارنة بأجهزة الألعاب المحمولة الأخرى. ​

استخدام معالج متقدم

من المتوقع أن يستخدم الجهاز معالجًا بمعمارية 3 نانومتر وباستهلاك طاقة يبلغ 15 واط، مما يعزز من كفاءته في استهلاك الطاقة مع الحفاظ على أداء جيد. ​

على عكس جهاز PlayStation Portal الحالي، الذي يعتمد على البث من جهاز PS5 عبر شبكة Wi-Fi، يُشاع أن PS6 Portable سيكون قادرًا على تشغيل ألعاب PS5 محليًا، مما يوفر تجربة لعب أكثر استقلالية. ​

على الرغم من الشائعات المتداولة، لم تعلن سوني رسميًا عن جهاز PS6 Portable، ولا يوجد موعد محدد لإطلاقه.​

PS6 ألعاب PS5 PS6 Portable

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