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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف عن آيفون بحجم آيباد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء عبد المنعم

شاركت محطة الدردشة الرقمية، منشورا جديدا عبر موقع Weibo الصيني، يتعلق بهاتف آيفون القابل للطي المرتقب من آبل، والذي من المتوقع أن يتم إنتاجه في أواخر العام المقبل.

ووفقا للتسريبات، يمكن أن يتم إطلاق هاتف آيفون القابل للطي خلال الربع الرابع من عام 2026 ، أو الربع الأول من 2027.

تسريبات تكشف عن آيفون ثورى بحجم آيباد

تشير التسريبات إلى هاتف آيفون القابل للطي سيأتي بشاشة خارجية بحجم 5.49 بوصة مما يتيح للمستخدمين إنجاز بعض المهام دون الحاجة إلى فتح الجهاز. 

وأما الشاشة الداخلية يبلغ قياسها 7.75 بوصة، مع نسبة عرض إلى الارتفاع مخصصة تقترب من 4: 3.

أوضحت محطة الدردشة الرقمية إن الشاشة الداخلية الخاصة بـ iPhone Fold سبق أن استخدمتها آبل في معظم متغيرات iPad من بينها النموذج الأساسي iPad Pro الذي يتميز بنسبة العرض إلى الارتفاع 4: 3، وتعتبر مثالية لجعل الشاشة الداخلية لـ آيفون المطوي مماثلة لأجهزة آيباد.

تسريبات تكشف عن آيفون ثورى بحجم آيباد

هناك شائعات أخرى تشير إلى أن سامسونج ستكون المورد الرئيسي لشاشة آيفون القابل للطي، كما يشير تسريب آخر إلى أن الشاشة الرئيسية ستكون لوحة قابلة للطي بحجم 7.74 بوصة، بينما ستكون شاشة الغطاء بحجم 5.49 بوصة.

وتشير تسريبات سابقة، إلى أن أول هاتف قابل للطي من آبل سيكون خاليا من التجعد، عند طيها، قد يتراوح سماكة الجهاز بين 9 و 9.5 مم.

وعندما يتم الكشف عنه، يمكن أن يصل إلى أقل من 4.5 مم، ويشاع أن هيكل الهاتف سيكون مصنوع من سبيكة التيتانيوم، مع مفصل تم إنشاؤه من كل من التيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدأ للحصول على متانة إضافية.

كما تشير بعض التسريبات إلى السعر المتوقع للجهاز يتراوح بين 2000 و 2500 دولار أمريكي، كما تشير التكهنات إلى أن شحنات أول هاتف قابل للطي من آبل قد تصل إلى ما بين 3 إلى 5 ملايين وحدة في 2026 فقط، مع ارتفاع هذا الرقم إلى 20 مليون وحدة في 2027.

آيفون آيفون القابل للطي آبل

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