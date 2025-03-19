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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون 17 برو .. مواصفات مبهرة وأداء قوي ينتظر المستخدمين

آيفون 17 برو
آيفون 17 برو
احمد الشريف

في تقرير بحثي جديد صادر عن شركة الاستثمار GF Securities، كشف المحلل جيف بو عن بعض المميزات المتوقعة لهاتفي آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، مما أثار حماسة عشاق التكنولوجيا.  

كاميرا خلفية مطورة بدقة عالية

من أبرز التطورات التي ستشهدها هواتف آيفون 17 برو هي الكاميرا الخلفية Telephoto بدقة 48 ميجابكسل، مقارنةً بالكاميرا الحالية بدقة 12 ميجابكسل في هواتف آيفون 16 برو. 

يعني هذا التغيير أن الكاميرات الثلاث، كاميرا Fusion، وUltra Wide، وTelephoto ستكون بدقة 48 ميجابكسل، مما يعد نقلة نوعية في جودة التصوير.

تصميم جديد للكاميرا

سيحتوي الهاتف الجديد على نتوء كاميرا خلفية مستطيل الشكل، مما يُضفي لمسة تصميمية جديدة قد تكون أكثر انسيابية وجمالًا.

أداء محسّن بفضل ذاكرة ومعالج جديدين

بالإضافة إلى الكاميرات، ستُجهز هواتف آيفون 17 برو بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، مقارنة بـ8 جيجابايت في الجيل السابق (آيفون 16 برو). 

يتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين الأداء، سواءً عند استخدام تقنية Apple Intelligence أو في عمليات تعدد المهام.

كما سيتميز الهاتف بمعالج A19 Pro الجديد، والذي يُصنع باستخدام تقنية N3P من الجيل الثالث لشركة TSMC، مما يعزز من كفاءة استهلاك الطاقة وسرعة الأداء.

شاشات مألوفة بحجم أكبر

سيأتي آيفون 17 برو بشاشة بحجم 6.3 بوصة، بينما سيحصل آيفون 17 برو ماكس على شاشة أكبر بحجم 6.9 بوصة، وهي أحجام مشابهة للإصدارات السابقة.

ماذا تعني هذه المواصفات للمستخدمين؟

تشير هذه التحسينات إلى أن آبل تركز بشكل أكبر على رفع مستوى الأداء والكاميرات لتلبية توقعات المستخدمين في أسواق الهواتف الذكية شديدة التنافسية.

آيفون 17 برو آيفون آيفون 17 برو ماكس

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