فيه حاجة مش راكبة.. محمد شبانة يكشف أزمة الأهلي الحقيقية مع عموتة

انتقد الإعلامي محمد شبانة الأداء الفني للنادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني حسين عموتة، رغم تحقيق الفريق نتائج إيجابية في بداية الموسم، مؤكدًا أن الفريق لم يصل حتى الآن إلى الشكل الفني المنتظر، ولا يمتلك هوية واضحة داخل الملعب تتناسب مع إمكانات لاعبيه وتاريخ النادي.

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وقال محمد شبانة، خلال تصريحاته عبر قناة «CBC»، إن تصريحات وائل جمعة للاعبي الأهلي بشأن أن المنافس ليس أفضل منهم لا ينبغي أن تُقال بهذه الطريقة على الهواء، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك أفضل اللاعبين في مصر، وأن تحقيق النجاح والانضباط لا يعتمد على الشخط والنطر، وإنما على العمل الصحيح والعدالة وتطوير اللاعبين وبناء شخصية الفريق.

وأضاف أن الأهلي لم يظهر حتى الآن بجمل تكتيكية واضحة أو هوية لعب يمكن من خلالها تقييم الأداء، موضحًا أن الجميع أشاد بالتعاقد مع حسين عموتة، كما اعتبر فترة الإعداد من أفضل الفترات التي خاضها الفريق خلال السنوات الأخيرة، لكن هناك مشكلات فنية واضحة لم يتم علاجها حتى الآن.

وأشار شبانة إلى أن الأهلي لا ينبغي أن يتحول إلى فريق يدافع بـ11 لاعبًا أمام منافسين مثل مودرن سبورت وسموحة، مؤكدًا أن النجوم الكبار تم التعاقد معهم من أجل صناعة الفارق هجوميًا ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.

وتابع أن الصفقات الجديدة لم تقدم حتى الآن الإضافة المنتظرة، سواء أقطاي أو علي محمود أو غيرهما، رغم الآمال التي صاحبت التعاقد معهم، لافتًا إلى أن عموتة حصل على مساندة إعلامية كبيرة منذ توليه المسؤولية، وربما كانت من أكبر المساندات التي حظي بها خلال مسيرته التدريبية.

وأكد أن المدير الفني حصل على جميع الصلاحيات المتعلقة باختيار اللاعبين والمحترفين، ووضع البرنامج التدريبي وفترة الإعداد والسفر، وهو ما يجعل من حق جماهير الأهلي انتظار مردود فني واضح يتناسب مع حجم الإمكانات المتاحة له.

وأوضح شبانة أن أداء الأهلي في بداية الموسم كان صادمًا لجماهيره رغم النتائج الإيجابية، مشيرًا إلى وجود حالة من عدم التجانس والتناسق داخل الفريق، وعدم استقرار عموتة على تشكيل أساسي رغم مرور 10 مباريات، إلى جانب غياب الانسجام بين اللاعبين وعدم ظهور جمل تكتيكية واضحة أو تطور ملحوظ في الأداء الهجومي والدفاعي.

وأضاف أن المشكلات الدفاعية لا تزال مستمرة، كما أن الخط الهجومي لم يقدم المستوى المقنع، رغم أن عموتة هو المسؤول عن اختيار المهاجمين الموجودين داخل الفريق.

وتطرق شبانة إلى مواجهة الأهلي ومودرن سبورت، مشيرًا إلى أن مصطفى شوبير كان أحد أبرز أسباب خروج الفريق بالفوز، بعدما تصدى بصورة استثنائية لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، وأنقذ فريقه من فقدان نقطتين.

وشدد على أن الانتقادات الموجهة إلى عموتة لا ترتبط بإمام عاشور أو أي لاعب بعينه، لكنها تأتي بسبب ملاحظات فنية واضحة على أداء الفريق داخل الملعب، لافتًا إلى أن بعض وسائل الإعلام المغربية بدأت تتناول الضغوط التي يتعرض لها المدرب مع الأهلي، وترى أن الانتقادات الجماهيرية والإعلامية لا تمنحه المساحة الكافية للعمل.

واختتم محمد شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يختلف عن بقية الأندية، لأن جماهيره لا تكتفي بتحقيق الانتصارات، وإنما تنتظر أداءً مقنعًا يتناسب مع اسم النادي وتاريخه، موضحًا أن تغيير عموتة 5 أو 6 أو حتى 8 لاعبين من مباراة لأخرى ليس مشكلة في حد ذاته، بشرط ظهور الفريق بأداء مرضٍ وتطور فني واضح، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.