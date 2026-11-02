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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بشرم الشيخ

السباحة بالزعانف
السباحة بالزعانف
عبدالله هشام

انطلقت في الثامنة من صباح اليوم الإثنين 2 نوفمبر، منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة «عمومي، ناشئين وماسترز»، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ حتى الرابع من الشهر الجاري، بمشاركة 264 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 دولة.

ويشهد جدول منافسات اليوم إقامة سباقات 5 كم مونو للسيدات عمومي وناشئات، بمشاركة 18 لاعبة من العمومي و18 ناشئة.

وفي تمام الساعة 9:40 صباحًا، تقام منافسات 5 كم مونو للرجال عمومي وناشئين، بمشاركة 17 لاعبًا من العمومي و16 ناشئًا، قبل أن تتواصل منافسات الفترة الصباحية بإقامة سباقات 4×150 متر تتابع مختلط للعمومي والناشئين، وتختتم الفترة الأولى في تمام الساعة 11:45 صباحًا.

وتستأنف المنافسات خلال الفترة المسائية بداية من الساعة 2:00 ظهرًا بالإحماء، ثم تنطلق السباقات رسميًا في الثانية و45 دقيقة، بإقامة منافسات 3 كم زعانف مزدوجة للسيدات عمومي وناشئات، يعقبها في الساعة 3:35 عصرًا سباق 3 كم زعانف مزدوجة للرجال عمومي وناشئين.

وتختتم منافسات اليوم الثاني بإقامة نهائيات 4×150 متر تتابع مختلط، حيث يقام نهائي العمومي في تمام الساعة 4:25 عصرًا، يليه نهائي الناشئين في 4:40 عصرًا، على أن تُختتم فعاليات اليوم في تمام الساعة 4:55 عصرًا بالتتويجات وتسليم الميداليات.

وكان المنتخب المصري قد نجح في حصد 10 ميداليات متنوعة مع نهاية منافسات اليوم الأول، بواقع 3 ميداليات ذهبية و4 فضيات و3 برونزيات، ليواصل الفراعنة المنافسة بقوة خلال فعاليات اليوم الثاني من البطولة.

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