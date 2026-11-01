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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تتوج بـ 10 ميداليات متنوعة في اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بشرم الشيخ

بطولة العالم للسباحة بالزعانف
بطولة العالم للسباحة بالزعانف
أ ش أ

 تمكن لاعبو المنتخب المصري للسباحة بالزعانف من التتويج بـ 10 ميداليات متنوعة، في اليوم الأول من بطولة العالم للمياه المفتوحة "عمومي، ناشئين وماسترز"، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ حتى الرابع من الشهر الجاري، بمشاركة 264 لاعبا ولاعبة يمثلون 16 دولة.
واستطاع لاعبو المنتخب الوطني التتويج ب 10 ميداليات متنوعة بواقع “3 ميداليات ذهبية - 4 ميداليات فضية - 3 ميدالية برونزية"، والتي جاءت كالتالي:
ففي منافسات الرجال: " في سباق 1 كم مونو عمومي، توج ياسين محمد عبداللطيف، بالميدالية الذهبية بزمن قدره 8:22.60 دقيقة، كما توج زميله مهاب إيهاب حلمي، بالميدالية البرونزية بزمن قدره 8:40.50 دقيقة .
وفي منافسات 1 كم مونو ناشئين، توج مازن طارق بالميدالية الذهبية بزمن قدره 8:38.41 دقيقة، فيما توج أحمد أشرف، بالميدالية الفضية بزمن قدره 8:39.35 دقيقة.
وفي منافسات سباق 1 كم زعانف مزدوجة عمومي، توج أحمد محمد الشبراويشي، بالميدالية الفضية بزمن قدره 9:53.15 دقيقة، فيما توج مواطنه شهاب شريف، بالميدالية البرونزية بزمن قدره 10:00.45 دقيقة .
وفي منافسات سباق 1 كم زعانف مزدوجة ناشئين، توج مهند محمد، بالميدالية الذهبية بعد أن أنهى السباق في زمن قدره 9:48.82 دقيقة، فيما توج خالد الدفراوي، بالميدالية البرونزية بزمن قدره 9:49.13 دقيقة ".
وفي منافسات السيدات: " توجت ندى مجدي، بالميدالية الفضية في منافسات سباق 1 كم مونو عمومي، بزمن قدره 8:52.90 دقيقة.
كما توجت اللاعبة سهر مجدي، بالميدالية الفضية، في منافسات سباق 1 كم مونو ناشئات، بزمن قدره 9:02.60 دقيقة ".
وفي التصفيات المؤهلة:
تمكن زياد هشام، من التأهل في منافسات سباق 150 متر زعانف مزدوجة عمومي.
كما تأهل كل من يوسف عبد الرحمن، ومحمد مبارك، في منافسات 150 متر زعانف مزدوجة ناشئين.
أما في منافسات 150 متر مونو للرجال، فتمكن كل من ياسين محمد، ومهاب إيهاب من التأهل للأدوار النهائية.
وفي منافسات 150 متر مونو ناشئين، تمكن مازن طارق من التأهل للدور النهائي للبطولة.
فيما تأهلت كل من علياء إيهاب ونهى محمد، إلى الدور النهائي في منافسات 150 متر زعانف مزدوجة عمومي.
كما تأهلت كل من فريدة محمد، وندى علاء الدين، إلى الدور النهائي في منافسات 150 متر زعانف مزدوجة ناشئات.
وفي منافسات 150 متر مونو سيدات، تأهلت كل من ملك شريف، وفرح وائل، إلى الدور النهائي للبطولة.
فيما تأهلت كل من سهر مجدي، ووعد وائل، الى الدور النهائي في منافسات 150 متر مونو للناشئات.

المنتخب المصري للسباحة بالزعانف بطولة العالم للمياه المفتوحة مدينة شرم الشيخ

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