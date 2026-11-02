قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف إسهام في تحصين المجتمع
الذهب يسترد عافيته.. ارتفاع سعر عيار 18 اليوم
روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة
الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور
التنمية المحلية: رفع 594 إشغالا و4200 طن مخلفات و95 إنذارا لمحال مخالفة بالقاهرة
ترتيب مجموعات كأس العاصمة قبل مواجهات اليوم.. الأهلي يطارد الصدارة والزمالك يسعى للعودة
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف يعكس توجه الدولة للاستعانة بالتقنيات لتطوير الخطاب الديني
ملك الأردن: ثابتون على موقفنا في الدفاع عن قضايا أمتنا
حالة الطقس اليوم الإثنين.. موعد انكسار الأجواء الحارة في نوفمبر
بعد 6 أيام من البحث.. العثور على جثمان ضحية سيول وادي وتير وتسليمه لأسرته
رئيس الوزراء يتفقد تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالفلكي
الصحة: توطين صناعة أجهزة الأشعة السينية الرقمية الثابتة والمتحركة والمحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبد الغني: إيه الفايدة من تجميد إمام عاشور؟.. الأهلي يعاقب نفسه

إمام عاشور
إمام عاشور
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

انتقد مجدي عبد الغني طريقة تعامل النادي الأهلي مع أزمة إمام عاشور، متسائلًا عن جدوى استبعاد اللاعب من المباريات باعتباره نوعًا من العقاب، في ظل المقابل المالي الكبير الذي يحصل عليه، مؤكدًا أن إدارة الأزمات داخل الفريق يجب أن تستهدف الحفاظ على اللاعبين والاستفادة من قدراتهم الفنية.

إمام عاشور 

واستهل مجدي عبد الغني، خلال تصريحاته عبر قناة «الشمس»، حديثه بالإشارة إلى اقتراب إعلان منتخب مصر قائمته يوم 8 نوفمبر الجاري، وما أثير بشأن خروج إمام عاشور من حسابات النادي الأهلي، قبل أن يستعيد موقفًا سابقًا تعرض له خلال مسيرته مع الفريق.

وروى عبد الغني تفاصيل خلاف جمعه بالكابتن فتحي مبروك قبل إحدى المباريات المهمة في نهائي بطولة إفريقيا التي أقيمت في الجابون، موضحًا أن إدارة الأهلي قررت إيقافه بعد خلاف في وجهات النظر، بقرار من الكابتن حسن حمدي، بينما كان الكابتن طه إسماعيل المدير الفني للفريق وقتها.

وأوضح أن الأهلي خاض المباراة التي غاب عنها وانتهت بالتعادل، مشيرًا إلى أنه تلقى بعد ذلك اتصالًا من حسن حمدي أخبره خلاله بأنه قائد الفريق، قبل أن يتلقى مكالمة من طه إسماعيل يؤكد له عودته للمشاركة في المباراة التالية.

وأضاف أنه كان يؤدي مناسك العمرة برفقة والدته في السعودية خلال تلك الفترة، لكنه عاد وشارك في المباراة، ونجح في تسجيل هدفين، أحدهما بالرأس والآخر بالقدم.

واستشهد عبد الغني بهذه الواقعة للتأكيد أن الأهلي كان يبحث عن مصلحة الفريق حتى في ظل الخلافات، ولم يتمسك باستمرار عقوبته على حساب النتائج، موضحًا أن ما حدث معه كان مجرد خلاف في وجهات النظر وليس ارتكاب مخالفة تستوجب استبعاده بصورة دائمة.

وانتقل للحديث عن أزمة إمام عاشور، متسائلًا عن حقيقة موقف اللاعب داخل الأهلي، وما إذا كان يتدرب بشكل منفرد خلال الفترة الحالية، مطالبًا النادي بتوضيح موقفه للجماهير، باعتبار أن من حق الجمهور معرفة تفاصيل ما يحدث داخل فريقه.

وقال إن الأهلي ليس كيانًا مغلقًا لا يعرف جمهوره ما يدور بداخله، خاصة فيما يتعلق باللاعبين الذين تعاقد معهم النادي مقابل مبالغ مالية كبيرة، متسائلًا عن جدوى معاقبة لاعب من خلال إبعاده عن المشاركة في المباريات، رغم استمرار حصوله على مستحقاته المالية.

وأشار إلى أن إمام عاشور جدد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات، متسائلًا عن سبب تجديد عقده إذا كان النادي لا يرغب في الاستفادة منه فنيًا، مؤكدًا أن اللاعب إذا تراجع مستواه فمن الأفضل إشراكه ومنحه الفرصة لاستعادة مستواه بدلًا من إبقائه خارج الحسابات.

وأضاف أن استبعاد اللاعب لا يمثل عقوبة مؤثرة في عالم الاحتراف، خاصة أن اللاعب يحصل على مستحقاته سواء شارك في المباريات أو شاهدها من خارج الملعب، مشيرًا إلى أن المبالغ الكبيرة التي يتقاضاها اللاعبون تفرض على النادي ضرورة الاستفادة منهم داخل الملعب.

وشدد عبد الغني على أن العقاب الفني قد يضر بالفريق نفسه، وليس باللاعب فقط، في ظل حاجة الأهلي إلى جميع عناصره خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل افتعال المزيد من الأزمات، وإنما تتطلب احتواء المواقف وتجهيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

كما تطرق إلى وائل جمعة، مشيدًا به على المستوى الشخصي، لكنه أوضح أن إدارة كرة القدم تحتاج إلى فكر وقدرة على التعامل مع اللاعبين، ومعرفة التوقيت المناسب لاحتواء الأزمات والحفاظ على عناصر الفريق.

واختتم مجدي عبد الغني تصريحاته بالتأكيد أن اللاعب الذي لا يشارك في المباريات يشعر بالاستياء حتى لو لم يكن مستواه يسمح له بالمشاركة، مشددًا على ضرورة كسب اللاعبين والحفاظ عليهم بدلًا من خسارتهم، لأن مصلحة الأهلي تقتضي الاستفادة من جميع عناصر الفريق.

إمام عاشور الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

الزمالك

60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب

ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل

سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس السوري

بداية من 1 ديسمبر.. سوريا تحدد ساعات العمل الرسمية من 8 صباحا حتي 4 عصرا

وزيرا دفاع السعودية وكوريا الجنوبية يبحثان هاتفيا آخر التطورات الإقليمية

وزيرا دفاع السعودية وكوريا الجنوبية يبحثان هاتفيا آخر التطورات الإقليمية

إندونيسيا تطرح ثلاث خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي بين دول "آسيان"

إندونيسيا تطرح ثلاث خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي بين دول "آسيان"

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد