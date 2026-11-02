إعلامي: مباراة المقاولون فرصة ذهبية أمام عموتة لتجهيز الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

أكد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، أن مواجهة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة تمثل فرصة مهمة أمام المدير الفني الحسين عموتة، لتطوير الأداء الفني للفريق وتجهيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

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وأوضح فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المباراة تكتسب أهمية كبيرة رغم إقامتها ضمن منافسات كأس الرابطة، خاصة أن الأهلي سبق أن تعادل مع المقاولون العرب في الدوري، مشيرًا إلى أن سامي قمصان، المدير الفني للمقاولون، سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية جديدة أمام الفريق الأحمر.

وأشار إلى أن عددًا من اللاعبين الذين طالب بمنحهم فرصة للمشاركة والمنافسة على التشكيل الأساسي سيحصلون على فرصة الظهور خلال المباراة، في ظل غياب زيزو وحسين الشحات والساعي وإمام عاشور عن القائمة، ما يتيح الفرصة لمشاركة محمود صلاح ومحمد عبد الله، مع إمكانية ظهور عمر سيد معوض خلال الشوط الثاني.

وشدد فارس على ضرورة استغلال عموتة هذه المواجهة لخلق حالة من التنافس بين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة، مؤكدًا أهمية الدمج بين اللاعبين أصحاب التجارب الكبيرة والمواهب الصاعدة التي تسعى لإثبات قدراتها والحصول على فرصة المشاركة.

واستشهد بتجارب سابقة داخل الأهلي، مثل مشاركة عفروتو وأحمد شكري في وجود لاعبين من أصحاب النجومية، إلى جانب تصعيد رمضان صبحي خلال عام 2014، والاستعانة بعناصر شابة مثل كريم بامبو وعمرو جمال وتريزيجيه ورمضان صبحي خلال الدورة الرباعية، رغم صغر أعمارهم آنذاك.

ولفت إلى أن الجيل الحالي يمتلك تنوعًا أكبر في العناصر، بوجود لاعبين أصحاب خبرات ودوليين مثل زيزو وأشرف بن شرقي ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات، إلى جانب مواهب من منتخبات الناشئين والشباب، مثل محمد عبد الله وعمر سيد معوض ومحمود صلاح وأقطاي عبد الله والساعي وعلي محمود.

واختتم فارس حديثه بالتأكيد على أن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ويمكن لعموتة تكوين توليفة قوية من خلال استغلال إمكاناتهم بالشكل الأمثل، مطالبًا المدير الفني بالتركيز خلال المباراتين السابقتين لمواجهة بيراميدز على تحقيق هدفين أساسيين، هما تطوير النمط الهجومي للفريق، وخلق توليفة تجمع بين النجوم والعناصر الشابة، بما يعزز المنافسة على المراكز ويمنح الفريق حالة فنية مختلفة قبل المواجهات الكبرى.