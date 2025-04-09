تسريبات عن هاتف One Plus13T قبل إطلاقه

منذ إطلاق OnePlus 13 في شهر يناير الماضي، كانت هناك شائعات طويلة حول جهاز رئيسي جديد مضغوط قادم من الشركة الصينية وان بلس OnePlus.

في الآونة الأخيرة، أكدت وان بلس هذه الشائعات من خلال الإعلان عن تطوير هاتف جديد وسيتم إطلاقه تحت اسم OnePlus 13T في الصين هذا الشهر.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد سنوات من زيادة أحجام شاشة الهواتف الذكية، كان هناك طلب متزايد على الهواتف صغيرة الحجم، مما دفع العديد من العلامات التجارية الصينية إلى تصنيع إصدارات "مضغوطة" من هواتفها الرائدة.

ومن المتوقع أن يتنافس هاتف OnePlus 13T مع هواتف مثل سامسونج Galaxy S25 و هواتف آبل التي تم إطلاقها مؤخرا iPhone 16.

OnePlus 13T

مواصفات OnePlus 13T المتوقعة:

وفقا للتسريبات، من المتوقع أن يتميز OnePlus 13T بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.3 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، على غرار شقيقه الأكبر OnePlus 13، ولكن قد يتميز إصدار وان بلس 13T بتصميم زجاجي مع إطار معدني.

أحد أبرز التغييرات المتوقعة هو إزالة زر الاستيقاظ الشهير على هواتف وان بلس، والتي من المتوقع استبدالها بزر متعدد الوظائف يشبه الزر الذي تقدمه آبل.

ومن المحتمل أن يدعم الزر الجديد التبديل بين أوضاع التنبيه المختلفة ، تماما مثل شريط الإشعار، إلى جانب بعض الوظائف الأخرى.

من المتوقع أيضا أن يأتي OnePlus 13T مع نفس معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite المستخدم في شقيقه الأكبر، على الرغم من حجم الجهاز الصغير، يمكن أن يتم تشغيله بواسطة بطارية ضخمة تبلغ 6200 مللي أمبير في الساعة مع دعم لشحن سريع 80 وات.

فيما يتعلق بالكاميرا، من المتوقع أن يتميز الهاتف بمستشعر أساسي بقيمة 50 ميجابكسل تدعم تثبيت الصور البصرية OIS وعدسة تليفوتوغرافي 2x.

ومع ذلك، تشير بعض التسريبات إلى أنه من غير المرجح أن يتميز الهاتف بعدسة ذات زاوية عالية على نطاق واسع، ولم تظهر التسريبات المزيد من التفاصيل حول كاميرا السيلفي.

السعر المتوقع لـ OnePlus 13t:

وتشير التسريبات الجديدة، إلى أنه من المتوقع أن يبدأ سعر OnePlus 13T في الصين ما بين 4000 و 4500 يوان (حوالي 47000 إلى 53000 روبية هندية).

وللمقارنة، يبدأ سعر هاتف OnePlus 13 من 4،499 يوان في الصين والذي تم إطلاقه في الهند بسعر قدره 69،999 روبية هندية.