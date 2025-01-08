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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

بطارية وكاميرا جبارة.. وان بلس تقدم مواصفات رائعة بـOnePlus Ace 5

هاتف OnePlus Ace 5
هاتف OnePlus Ace 5
شيماء عبد المنعم
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يقدم هاتف OnePlus Ace 5 الجديد من وان بلس مزيجا رائعا من التصميم الجذاب، والأداء القوي، والمميزات المتعددة، مما يجعله خيارا ممتازا في فئة الهواتف الذكية المتوسطة، إذا كنت تبحث عن هاتف يوفر تجربة متميزة، فإن OnePlus Ace 5 يستحق الشراء.

مواصفات هاتف OnePlus Ace 5

أعلنت وان بلس عن هاتفها الجديد OnePlus Ace 5، المتميز بمواصفات عالية وأداء رائع، مما يجعله خيارا مثيرا في فئة الهواتف الذكية المتوسطة، في هذه المقالة، سنتناول المميزات، والعيوب، وسعر الهاتف.

مواصفات هاتف OnePlus Ace 5


يأتي هاتف OnePlus Ace 5 بتصميم أنيق وعصري، حيث يتميز بإطار مصنوع من الألمونيوم وزجاج خلفي، مما يمنحه مظهرا فاخرا، يدعم الهيكل الذي تبلغ أبعاده 161.7 × 75.8 × 8.1 ملم ويزن حوالي 223 جراما، مقاومة الماء وفقا لمعيار IP65.

تأتي شاشة هاتف OnePlus Ace 5، بتقنية AMOLED، يبلغ حجمها 6.78 بوصة، وبمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تدعم تقنية HDR10+و Dolby Vision، ومحمية بطبقة من زجاج Crystal Shield Glass.

يتميز هاتف OnePlus Ace 5 بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، الذي يقدم أداءً قويًا لتجربة ألعاب سلسة، يتوفر الهاتف بخيارات عديدة للذاكرة، تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية من نوع UFS 4.0.


يتمتع هاتف OnePlus Ace 5 بنظام كاميرا خلفية يتكون من كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مما يتيح لك التقاط صور مدهشة في جميع ظروف الإضاءة، إلى جانب كاميرا إمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يمتاز هاتف OnePlus Ace 5 ببطارية تبلغ سعتها 6415 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، مما يتيح لك استخدام الهاتف طوال اليوم دون القلق بشأن الشحن.

يعمل OnePlus Ace 5 بنظام أندرويد 15 مع واجهة ColorOS 15 من أوبو، مما يوفر تجربة سلسة وسهلة الاستخدام، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات المفيدة.

سعر هاتف OnePlus Ace 5


يتوفر هاتف OnePlus Ace 5 بأسعار تنافسية تبدأ من 300 يورو، مما يجعله خيارا جذابا للباحثين عن هاتف ذكي بمواصفات قوية دون تكلفة عالية.

هاتف OnePlus Ace 5
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