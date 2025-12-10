أبل تعلن نهاية عصر تقنية شهيرة في هواتف آيفون 18 فما هي؟

كشفت تقارير من داخل شركة أبل الأمريكية عن العديد من التغييرات جذرية في تصميم هواتف آيفون 18 والمتوقع بدء إطلاقها في سبتمبر 2026، حيث تستعد شركة أبل من جانبها لبدء التخلي عن النوتش الشهير والذي ميز الكثير من هواتفها خلال السنوات الماضية.

ووفقاً للتسريبات، تعمل شركة "أبل" على دمج ميزات الكاميرا الأمامية وتقنية Face ID وذلك أسفل الشاشة، وذلك باستخدام نافذة زجاجية شفافة دقيقة مدمجة في لوحة العرض وتسمح هذه المنطقة الصغيرة بمرور ضوء الأشعة تحت الحمراء وذلك من مستشعرات TrueDepth وذلك مع أقل قدر من التشويه، بينما تبقى باقي مواصفات الشاشة وذلك دون تغيير.

إخفاء بعض مستشعرات

على الجانب الآخر تشبه التقنية الجديدة بعض الحلول التي تعتمدها بعض شركات أندرويد وذلك في محاولة لإخفاء بعض مستشعرات فتح الوجه وذلك تحت الشاشة وذلك باستخدام الزجاج المثقوب أو المحفور بتقنية النانو.

وتشير المصادر إلى أن اختبارات "أبل" قد دفعت العديد من موردي المكونات وذلك للاستعداد لإنتاج ضخم محتمل.

هواتف ابل

ورغم هذه التغييرات، قد اتفق المحللون على أن ميزة Dynamic Island لن تختفي تماماً، إلا أنه في المقابل ستصبح أصغر بكثير، إذ ستظل هناك في المقابل فتحة مرئية للكاميرا الأمامية فقط، بينما قد تنتقل في باقي المستشعرات وذلك أسفل الشاشة.

ويتوقع خبراء مثل روس يونغ ومارك جورمان أن تكون تلك الميزة أقل حجماً بشكل ملحوظ وذلك في العديد من طرازات "برو" لعام 2026.