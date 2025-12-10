الكنيسة الأرثوذكسية تُحدد خطوات تسجيل حضور قداس عيد الميلاد المجيد 2026

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، عن ضوابط حضور أبناء الكنيسة لقداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر إقامته مساء الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦، ويرأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة.

وأوضحت الكنيسة أن كل كنيسة من كنائس القاهرة ستتولى عدة خطوات لتنظيم مشاركة الراغبين، وتشمل:

1. تسجيل أسماء الراغبين في حضور القداس، بحد أقصى ٢٥ شخصًا لكل كنيسة.

2. الحصول على صورة من بطاقة الرقم القومي لكل شخص.

3. توفير أتوبيس خاص لنقل أبناء الكنيسة إلى الكاتدرائية.

وسيتم تسليم كشوف الأسماء مرفقة بصور بطاقات الرقم القومي في مكتب القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك في موعد أقصاه يوم السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥.

واختُتم التنويه بتهنئة الجميع بمناسبة عيد الميلاد المجيد.