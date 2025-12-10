قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كرة بطولة كأس الأمم الإفريقية تظهر في مران منتخب مصر ضمن التحضيرات للبطولة المرتقبة..شاهد
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
أبرزهم مجدى عبد الغني.. نجوم الرياضة في عزاء والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق
مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين
جولة الإعادة.. الائتلاف المصري: تصاعد الحشد وتبدل في تحالفات اللحظة الأخيرة
أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة
رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيا وعدد ساعات الصيام المتوقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: ترميم مبنى القبة يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنشآت ذات الطابع التراثي

رئيس الهيئة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم المتبقية لمبني القبة خلال النصف الثاني من العام المُقبل
رئيس الهيئة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم المتبقية لمبني القبة خلال النصف الثاني من العام المُقبل
محمد الغزاوى

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أعمال ترميم وتدعيم مبنى القبة للوقوف على الحالة الفنية للمبنى ومتابعة أعمال الترميم الإنشائية والمعمارية الجارية بالموقع.

وتتم أعمال الترميم بمعرفة شركة القناة للحبال بالتعاون مع إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب كمقاول للمشروع، وذلك تحت إشراف شركة قناة السويس للاستثمار ومركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وبالتنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للآثار لضمان الحفاظ على الهوية التاريخية للمبنى.

رئيس الهيئة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم المتبقية لمبني القبة خلال النصف الثاني من العام المُقبل

وخلال الجولة، استمع رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي من المهندس كمال النحاس رئيس أشغال بورسعيد حول مخطط أعمال الترميم الجاري تنفيذها، والتي تستهدف الحفاظ على العناصر الإنشائية والمعمارية وإعادة المبنى إلى حالته الأصلية. كما استعرض المهندس طاهر الشريف، مدير المشروع بشركة المقاولون العرب، أبرز أعمال المرحلة الحالية، وتشمل ترميم القبة الشمالية، وتدعيم الممرات الخشبية بالجزء الشمالي، وإزالة الجزء المستحدث من القبة الوسطى.

ووجه الفريق أسامة ربيع بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية خلال النصف الثاني من العام المقبل تمهيدًا لافتتاح المبنى كمزار يسهم في الحفاظ على قيمته التراثية والوجدانية.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب/ محب حبشي محافظ بورسعيد،  أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بإحياء مبانيها التراثية والتاريخية، والحفاظ على الهوية المعمارية المميزة لمدينة بورسعيد، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنشآت ذات الطابع التراثي بالمحافظة وبما يعود بالنفع على محافظة بورسعيد و أبنائها.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال الترميم تتم وفق معايير هندسية دقيقة وتحت إشراف متخصصين لضمان إعادة المبنى إلى رونقه الأصلي بما يعكس قيمته التاريخية، وذلك بالتنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس والجهات المنفذة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة، مشيدٱ بدور هيئة قناة السويس في هذا الملف، لما يمثله من ذاكرة حضارية للأجيال القادمة.

بورسعيد السويس قناة السويس محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

طلاق

«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

ترشيحاتنا

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

أرشيفية

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على دورية تابعة لنا جنوبي لبنان

أرشيفية

السعودية تنفذ أحكام إعدام بحق ثلاثة مدانين بتهريب مخدرات في مكة المكرمة

بالصور

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

في الشتاء.. علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم
فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم
فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد