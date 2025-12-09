قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
محافظات

محكم دولي من طاجيكستان .. اختبار 126 من الصغار في حفظ القرآن بمسابقة بورسعيد | صور

محمد الغزاوى

اختبرت منافسات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم، عدد 126 متسابقًا ومتسابقة من فئة الصغار في فرع الحفظ، داخل مسجد الرحمن بحي الزهور وسط حضور كبير من الأهالي والمتابعين الذين حرصوا على متابعة أداء الأطفال وتشجيعهم، وشهدت فعاليات اليوم أجواء روحانية اتسمت بالانضباط والتركيز من لجنة التحكيم والمشاركين.

اختبار 126 متسابقًا ومتسابقة من الصغار في حفظ القرآن بمسابقة بورسعيد الدولية

شاركت لجنة تحكيم ضمت نخبة من علماء الأزهر الشريف، حيث جاء في مقدمتها الدكتور رمضان صيام عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، والشيخ أحمد علاء إمام الجامع الأزهر، والشيخ محمد علاء، إضافة إلى المحكم الدولي الدكتور منهاج الدين خاموشوف من دولة طاجيكستان الذي تابع أداء الأطفال بدقة، وتم التقييم وفق معايير تشمل جودة الحفظ وسلامة التلاوة وأحكام التجويد.

أظهر المتسابقون براعة واضحة في حفظ كتاب الله، وقدرة على تلاوة الآيات بثبات رغم صغر أعمارهم، بينما امتلأ المسجد بأهالي المشاركين الذين عبروا عن فخرهم بالمستوى المتقدم لأبنائهم، وشهدت فعاليات اليوم حالة من التفاعل الإيجابي بين اللجنة والمشاركين بما يعكس قيمة المسابقة ومكانتها.

تقام المسابقة في نسختها الدولية التاسعة التي تحمل اسم القارئ الشيخ المرحوم محمود علي البنا، وتنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي، فيما تتواصل المنافسات المحلية استعدادًا لانطلاق الفعاليات الدولية نهاية يناير 2026.

بورسعيد محافظة بورسعيد مسابقة بورسعيد الدولية القرآن الكريم والابتهال الديني

