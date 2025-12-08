بورسعيد.. حي الضواحي يشهد انطلاقة تطوير حضارية شاملة

شهد حي الضواحي بمحافظة بورسعيد انطلاقة قوية في تطوير البنية التحتية، في إطار خطة شاملة لعودة المظهر الحضاري للحي و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن

أعمال تطوير مكثفة وتحسين شامل للمرافق بمنطقة برسيل



بداخل منطقة برسيل تواصل الأجهزة التنفيذية بناء على توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، أعمال إزالة الإشغالات وفتح المسارات أمام مشروع تطوير ست عمائر برسيل.وتشمل الأعمال: إزالة الأكشاك والحواجز وكافة التعديات، إحلال وتجديد شبكات الصرف و إنشاء بالوعات أمطار جديدة، تحديث الإضاءة العامة تجهيز المنطقة لمرحلة وضع طبقة الأسفلت النهائية





منطقتى السلام الجديد والتصنيع – تطوير شامل للبنية التحتية:





تشهد مناطق السلام والتصنيع بحي الضواحي أعمال تطوير موسعة تشمل: إحلال وتجديد مواسير الصرف الصحي و تركيب الإنترلوك ودهان الأرصفة و تخصيص أماكن انتظار سيارات و إزالة الأسفلت المتهالك وتطوير المسطحات الخضراء رفع كفاءة شبكة الكهرباء هذا الاضافة إلى تغيير نوازل الصرف بالعمارات و يمتد التطوير من شارع غندر – شارع أسوان – شارع رأفت جبر تحت إشراف جهاز تعمير سيناء ( منطقة تعمير بورسعيد)





تطوير حديقة جمال عبد الناصر – مسطحات جديدة وممرات للمشاة



بعد إدراجها ضمن خطة تطوير السلام والتصنيع، تضمّنت الأعمال: تنفيذ بردورات جديدة و ممرات مشاة بالإنترلوك و زراعة أشجار ومساحات خضراء مع تركيب مأخذ مياه جديد و رفع كفاءة الإنارة والتشجير داخل الحديقة ضمن رؤية لتحويل الحديقة إلى متنفس حضاري يليق بالمواطنين.