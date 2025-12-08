قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
واقعة قديمة.. الداخلية تكشف تفاصيل سحب شخصين لحاجز مرورى ببورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. حي الضواحي يشهد انطلاقة تطوير حضارية شاملة

منطقة برسيل تشهد إزالة شاملة للإشغالات وبدء أعمال رفع الكفاءة والتجديد
منطقة برسيل تشهد إزالة شاملة للإشغالات وبدء أعمال رفع الكفاءة والتجديد
محمد الغزاوى

شهد حي الضواحي بمحافظة بورسعيد انطلاقة قوية في تطوير البنية التحتية، في إطار خطة شاملة لعودة المظهر الحضاري للحي و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن

أعمال تطوير مكثفة وتحسين شامل للمرافق بمنطقة برسيل
 

بداخل منطقة برسيل تواصل الأجهزة التنفيذية بناء على توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، أعمال إزالة الإشغالات وفتح المسارات أمام مشروع تطوير ست عمائر برسيل.وتشمل الأعمال: إزالة الأكشاك والحواجز وكافة التعديات، إحلال وتجديد شبكات الصرف و إنشاء بالوعات أمطار جديدة،  تحديث الإضاءة العامة تجهيز المنطقة لمرحلة وضع طبقة الأسفلت النهائية


 

منطقتى السلام الجديد والتصنيع – تطوير شامل للبنية التحتية:

 

تشهد مناطق السلام والتصنيع بحي الضواحي أعمال تطوير موسعة تشمل: إحلال وتجديد مواسير الصرف الصحي و تركيب الإنترلوك ودهان الأرصفة و تخصيص أماكن انتظار سيارات و إزالة الأسفلت المتهالك وتطوير المسطحات الخضراء رفع كفاءة شبكة الكهرباء هذا الاضافة إلى تغيير نوازل الصرف بالعمارات و يمتد  التطوير من شارع غندر – شارع أسوان – شارع رأفت جبر تحت إشراف جهاز تعمير سيناء ( منطقة تعمير بورسعيد)


 

تطوير حديقة جمال عبد الناصر – مسطحات جديدة وممرات للمشاة 
 

بعد إدراجها ضمن خطة تطوير السلام والتصنيع، تضمّنت الأعمال: تنفيذ بردورات جديدة و ممرات مشاة بالإنترلوك و زراعة أشجار ومساحات خضراء مع تركيب مأخذ مياه جديد و رفع كفاءة الإنارة والتشجير داخل الحديقة ضمن رؤية لتحويل الحديقة إلى متنفس حضاري يليق بالمواطنين.

بورسعيد محافظة بورسعيد حى الضواحى خطة التطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

ترشيحاتنا

أهمية ضخمة لمنطقة قناة السويس

السفير الباكستاني بالقاهرة يؤكد أهمية ربط ميناء جوادر بمنطقة قناة السويس

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو

الرئيس الإندونيسي يصل إسلام أباد في زيارة رسمية لباكستان تستغرق يومين

الشرع

الشرع يحث السوريين على العمل معًا لإعادة بناء بلدهم في ذكرى عام على الإطاحة بالأسد

بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد