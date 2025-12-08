قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالجهود المتميزة التي تبذلها الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، من خلال تنفيذ (١٣) قافلة طبية مجانية على مدار شهر نوفمبر الماضى ، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في مختلف المراكز والمدن ، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المنظومة الصحية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أكد محافظ الشرقية، أن تنظيم هذه القوافل يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وخاصة بالمناطق النائية والأكثر إحتياجًا، مشيداً بالدور الفعال لفرق القوافل الطبية، والثقافة الصحية، والمبادرات الرئاسية في الوصول إلى المواطنين وتقديم الرعاية الطبية تحت مظلة من الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير المستمرة بجميع العيادات المتنقلة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أن فرق عمل القوافل الطبية العلاجية التابعة للمديرية نفذت خلال شهر نوفمبر الماضي (١٣)  قافلة طبية مجانية شملت (١١) تخصص رئيسي بالإضافة إلي تخصيص ( ٢ ) عيادة لخدمة تخصص الأطفال لضمان تقديم الرعاية المناسبة لهم وتنظيم ندوات توعوية وجلسات تثقيف صحي، وعيادة متخصصة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القوافل نُفذت بإشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم مدير القوافل الطبية العلاجية مؤكداً إستمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بجميع أنحاء المحافظة ، لضمان وصول الخدمات الطبية المجانية لكل مواطن في مختلف المناطق، دعمًا للحق في الرعاية الصحية المتكاملة.

بالصور

