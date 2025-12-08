قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة

جولة وزيرة التنمية المحلية
جولة وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

شددت وزيرة التنمية المحلية، على القيادات المحلية الاهتمام بملف التصالح على بعض مخالفات البناء ، والاهتمام بإزالة الاشغالات وحل شكاوى المواطنين والاهتمام بالنظافة، في جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة سير العمل بالأحياء في المحافظات..

إقالة رئيس حي النزهة

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، قراراً بإقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة من عمله وذلك بسبب تدني مستوي الاداء والتقصير في ملف التصالح علي مخالفات البناء وتراكم نتائج حملات الاشغالات بديوان الحي وكذا تقصير في مستوي النظافة .

جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين علي حي النزهة بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي وذلك بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة ولجنة من القطاع.

ملف التصالح

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز التكنولوجي تابعت مع رئيس الحي ومسئولي المركز الموقف التنفيذي لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح ، من حيث عدد الطلبات الواردة للحي والطلبات التي تم إنجازها وأهم المشكلات المتعلقة بالطلبات المتوقفة لسرعة الانتهاء منها والرد علي المواطنين .

كما حرصت الدكتورة منال عوض على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لحي النزهة لإنهاء بعض الخدمات ، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة إنجاز طلباتهم ، حيث قدم عدد من المواطنين المترددين علي الحي شكاوي فيما يخص تأخير فحص طلبات التصالح الخاصة بهم ، ووجود تأخير في اللجان الفنية لفحص الطلبات.

الانعقاد الدائم للجنة الفنية الخاصة بملف التصالح

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانعقاد الدائم للجنة الفنية الخاصة بملف التصالح لسرعة الانتهاء من كافة الطلبات الموجودة في الحي ، وشددت الدكتورة منال عوض علي أهمية تذليل أي عقبات تواجه المواطنين في هذا الملف المهم ، قائلة : عملنا تسهيلات وتيسيرات الفترة اللي فاتت من الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون علشان نريح وتساعد المواطن .. ساعدوا الناس خليها تخلص مصالحها ويخلصوا طلبات التصالح ويأخذوا نماذج التصالح النهائية أو غلق الملفات فى حالة رفض التصالح علي المنظومة .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، رئيس الحي بضرورة المرور علي المركز التكنولوجي بصورة يومية لمتابعة ملف التصالح وباقي الخدمات المحلية الأخرى المقدمة من المواطنين وسرعة الاستجابة لأي شكاوى وحل أي مشكلات .

رفع الإشغالات 

وخلال الجولة بمقر الحي رصدت وزيرة التنمية المحلية وجود بعض الإشغالات الخاصة بالحملات التي يتم تنفيذها يومياً ، ووجهت علي الفور بضرورة رفع كافة تلك الإشغالات وإيداعها في المخازن وسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وعدم تواجدها في ديوان الحي مرة أخرى والحفاظ علي المظهر العام للحي أمام المواطنين .

الاهتمام بالنظافة 

وشددت الدكتورة منال عوض بضرورة الاهتمام بمستوي النظافة علي مستوى مبني حي النزهة وكذا كافة الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع وبصفة خاصة رفع مخلفات الهدم والبناء والتنسيق مع شركة النظافة المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية للقاهرة .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية ، علي أهمية الاستمرار في حملات رفع الإشغالات والمخالفات في الشارع بكافة المناطق بالحي وبصفة خاصة المطاعم والكافيهات وعدم السماح بتعطيل حركة المواطنين والسيارات وعلي مدار اليوم وعدم التعدي علي أرصفة العقارات من أصحاب المحلات أو أماكن انتظار السيارات وإتاحتها لسكان العقارات وإعطائهم الأولوية فى ذلك وقيام لجان الحي المعنية بالمراجعة على أرض الواقع، وكذا مراجعة الأكشاك الموجودة في نطاق الحي والتصدي لأي مخالفات .

وشددت د. منال عوض ، علي ضرورة التصدي لأي مخالفات بناء أو متغيرات مكانية غير قانونية والإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، لجنة التحول الرقمي بالوزارة بسحب سيارة المركز التكنولوجي المتنقل الموجودة فى حي النزهة وتشغيلها فى مناطق أخري بالمحافظات المجاورة لتحقيق أقصى استفادة منها ، وكلفت الدكتورة منال عوض ، مساعد الوزيرة ورئيس قطاع التفتيش بالوزارة بالاستمرار فى متابعة كافة الشكاوي المقدمة من المواطنين خلال زياتها للانتهاء منها وحلها ، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحل بعض المشكلات الفنية المرتبطة بعمل المركز التكنولوجي لتسريع وتيرة العمل وتقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين ، وكذا التنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومركز شبكات محافظة القاهرة والطيران المدنى بشأن التصالح ومنظومة التراخيص وبيانات الصلاحية.

التنمية المحلية منال عوض اقالة رئيس حي النزهة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

ترشيحاتنا

سلوت - محمد صلاح

تقارير: سلوت يعاقب محمد صلاح ويستبعده من مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال

الزمالك

الزمالك يناقش الميزانية والموازنة الجديدة في عموميته العادية غدًا

محمد صلاح

محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام أنتر ميلان بقرار سلوت وإدارة ليفربول

بالصور

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد