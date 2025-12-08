التعليم تستكمل مقابلات مديري المدارس المرشحين لـ "الإعارات الخارجية" .. الأحد

أعلنت إدارة الإعارات الخارجية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن استكمال مراحل المقابلات الخاصة بمديري المدارس المرشحين لـ الإعارات الخارجية للدول الناطقة بغير العربية.

وقررت إدارة الإعارات الخارجية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم عقد المقابلات التصفوية لمديري المدارس المرشحين لـ الإعارات الخارجية للدول الناطقة بغير العربية ، يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025 بمقر الاعارات الخارجية بديوان عام الوزارة ، مشددة على أن ذلك للمرشحين الحاصلين على نسبة ٧٥٪ فأكثر في المقابلة الأولى، تمهيدًا لإختيار أفضل العناصر الأكثر كفاءة وتميزًا، ووفقًا لتعليمات وتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

جدير بالذكر أنه في إطار التوجه العام لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ضرورة التحول الرقمي ، وتماشيا مع المنظومة الحكومية الإلكترونية الجديدة ، قامت إدارة الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم بتدشين بوابة إلكترونية بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

وقد تم تدريب مديري الإعارات الخارجية والمسئولين التقنيين بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية على البوابة الإلكترونية الخاصة بالتقديم لحركة الإعارات الخارجية ، وذلك بمشاركة جميع أعضاء الإعارات الخارجية بالوزارة والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي



وكان قد عُقد اجتماع برئاسة نادية عبد الله عوض رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك بحضور الدكتورة سيدة مبارك مدير الإعارات الخارجية، وأعضاء مكتب الإعارات الخارجية بديوان عام الوزارة ، ومديري الإعارات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، وذلك وسط تفاعل إيجابي وفعّال بين جميع الحاضرين

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم الضوابط والتحديات التي يواجهها المعلمون أثناء التقديم للإعارات الخارجية، وذلك بهدف تيسير إجراءات التقديم عبر بوابة الإعارات الخارجية، وضمان الشفافية وسهولة الخطوات المتبعة.

ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة لجهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية بوزارة التربية والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمعلمين.