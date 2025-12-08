الكرملين: الهند ستواصل شراء النفط الروسي بشرط واحد

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الهند ستواصل شراء النفط أينما كان ذلك مربحًا، وذلك لضمان مصالحها الاقتصادية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ضاعف الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50% في أغسطس، عقابًا لنيودلهي على شراء النفط الروسي، الذي قالت واشنطن إنه يُسهم في تمويل حرب روسيا في أوكرانيا.



خلال زيارة إلى نيودلهي الأسبوع الماضي، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهند إمدادات وقود متواصلة.

وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "الهند، بصفتها دولة ذات سيادة، تُجري عمليات تجارة خارجية وتشتري موارد الطاقة حيثما يكون ذلك مفيدًا لها، وعلى حد علمنا، سيواصل شركاؤنا الهنود هذه السياسة لضمان مصالحهم الاقتصادية".