أصل الحكاية

محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟

أحمد أيمن

يشغل مستقبل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، حيزاً كبيراً من التساؤلات والتكهنات خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهور اللاعب على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة توالياً في مباريات ليفربول وتصريحاته الأخيرة.

بدأ النقاش حول إمكانية رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول الذي انضم إليه منذ صيف 2017، على الرغم من توقيع صلاح عقدا جديدا مع الريدز في الصيف المنصرم، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي.

تصريحات محمد صلاح الأخيرة

بعد التعادل المخيب للآمال مع ليدز يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، أعرب صلاح عن إحباطه في تصريحات نارية، حيث أشار إلى أن العلاقة مع المدرب آرني سلوت قد تدهورت بشكل كبير، ووصف الوضع بأنه "غير مقبول". 

هذه التصريحات أثارت حيرة البعض، وفتحت باب النقاش حول مدى رغبة اللاعب في الاستمرار مع الريدز.

محمد صلاح لم يتردد في الإشارة إلى أن هناك أطرافاً قد ترغب في إخراجه من النادي، حيث وجه انتقادات حادة إلى إدارة ليفربول قائلاً: "لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والكل شاهد ذلك على مدار السنوات الماضية، يبدو أن النادي يُريد التخلص مني". 

وعبر عن استغرابه من عدم احترام ما قدمه على مدار السنوات، متحدياً فكرة أنه يمكن استبداله أو التخلي عنه بهذه السهولة.

موعد حسم رحيل محمد صلاح

أفادت مصادر مقربة من صلاح أنه من المقرر أن يعقد اجتماع حاسم مع مسئولي ليفربول بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب وهذا الاجتماع سيحدد مصير لاعب الكرة المصري مع النادي، وهل سيستمر أم سيأخذ خطوة جديدة في مسيرته.

وفي حال قرر محمد صلاح مغادرة ليفربول، فإن دوري روشن السعودي يبدو الوجهة الأقرب له، حيث تزايد الاهتمام من الأندية السعودية، يعد واحدا من الأسباب التي قد تدفعه للانتقال، خاصة بعد محاولات سابقة لضم اللاعب، وإن لم تكلل بالنجاح. 

وتمكنت الأندية السعودية من جذب العديد من النجوم في الآونة الأخيرة، ما يزيد من الإغراء للاعبين مثل صلاح.

أداء صلاح في الموسم الحالي

لعب محمد صلاح 19 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات خلال موسم 2025-2026، محققاً 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة. 

هذه الإحصائيات توضح أنه لا يزال لاعباً محورياً في تشكيلة ليفربول، على الرغم من الظروف الراهنة وتدهور أداء الفريق بشكل عام.

الأيام القادمة ستكون حاسمة لمحمد صلاح، حيث يتطلع إلى تحديد مستقبله بشكل واضح بعد عودته من كأس أمم إفريقيا إذا كان سيتخذ قراراً بالبقاء مع ليفربول أو سيبدأ فصل جديد في مسيرته الرياضية، سواء في الدوري الإنجليزي أو في أجواء جديدة مثل الدوري السعودي.

محمد صلاح تصريحات محمد صلاح أزمة محمد صلاح أخبار محمد صلاح ليفربول ارني سلوت

