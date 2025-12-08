تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول متمسك بالحفاظ على نجمه المصري محمد صلاح، رغم الخلافات الأخيرة التي ظهرت بين اللاعب والإدارة والمدرب أرني سلوت.

ليفربول يرفض التخلي عن صلاح

أفاد الصحفي المعروف دافيد أورنستين أن النادي ملتزم ببقاء صلاح حتى انتهاء عقده، مشيرًا إلى أن التوتر الحالي مؤقت وسيخف تدريجيًا مع مرور الوقت.

وأضاف أن استبعاد محمد صلاح من مباراة ليفربول المقبلة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لم يكن عقوبة، بل جاء بعد تصريحاته المثيرة للجدل مؤخرًا، مع إمكانية مشاركته في مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي قبل السفر للانضمام لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وكان صلاح قد عبّر عن استيائه من تعامل الإدارة والمدرب معه في تصريحات إعلامية لاقت اهتمامًا واسعًا، ما كشف عن توتر واضح في علاقته بأرني سلوت. ورغم ذلك، أشار تقرير "ذا أثليتيك" إلى أن اللاعب يحظى باحترام كبير من زملائه في غرفة الملابس، الذين تفهموا رد فعله بعد استبعاده من مباراة ليدز يونايتد، ولاحظوا التغير الواضح في مزاجه بعد القرار.