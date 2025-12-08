قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
السكة الحديد تفعّل إجراءات الطوارئ في فترات الأمطار
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول متمسك بالحفاظ على نجمه المصري محمد صلاح، رغم الخلافات الأخيرة التي ظهرت بين اللاعب والإدارة والمدرب أرني سلوت.

ليفربول يرفض التخلي عن صلاح

أفاد الصحفي المعروف دافيد أورنستين أن النادي ملتزم ببقاء صلاح حتى انتهاء عقده، مشيرًا إلى أن التوتر الحالي مؤقت وسيخف تدريجيًا مع مرور الوقت.

 وأضاف أن استبعاد محمد صلاح من مباراة ليفربول المقبلة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لم يكن عقوبة، بل جاء بعد تصريحاته المثيرة للجدل مؤخرًا، مع إمكانية مشاركته في مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي قبل السفر للانضمام لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

 

وكان صلاح قد عبّر عن استيائه من تعامل الإدارة والمدرب معه في تصريحات إعلامية لاقت اهتمامًا واسعًا، ما كشف عن توتر واضح في علاقته بأرني سلوت. ورغم ذلك، أشار تقرير "ذا أثليتيك" إلى أن اللاعب يحظى باحترام كبير من زملائه في غرفة الملابس، الذين تفهموا رد فعله بعد استبعاده من مباراة ليدز يونايتد، ولاحظوا التغير الواضح في مزاجه بعد القرار.

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي أرني سلوت

