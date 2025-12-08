محافظ الجيزة يتفقد إحدى المدارس بالصف لمتابعة انتظام العملية التعليمية

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدرسة أسكر الابتدائية المشتركة بمدينة الصف، للاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة الصف.

واطمأن المحافظ خلال جولته على مستوى النظافة العامة بالفصول ودورات المياه وساحات المدرسة، وتوافر الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية اللازمة لتهيئة مناخ دراسي مناسب للتلاميذ.

كما تابع المحافظ عدداً من الحصص الدراسية داخل الفصول ومعامل العلوم، وتفاعل مع التلاميذ في إطار حرصه على متابعة مستوى التحصيل الدراسي.

وحرص المحافظ كذلك على تفقد الفصول الدراسية المخصصة لذوي الهمم داخل المدرسة، مشيدًا بما يتم تقديمه من خدمات تعليمية ودعم مخصص لهم، بما يضمن دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع المدرسي.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الانضباط داخل المدارس، والاهتمام بالأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية مهارات التلاميذ، مؤكدًا أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة:

إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد،

ووليد عبداللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، وفرج عبدالعاطي رئيس مركز الصف، وسعيد عطية وكيل مديرية التربية والتعليم،

ومدير الإدارة التعليمية.