قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والأردن.. الموعد والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة
الأزمة تتصاعد.. استبعاد محمد صلاح من رحلة ليفربول إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان
لا أدفع الزكاة على الذهب فهل يجب إخراجها عن السنوات الماضية؟.. الإفتاء تجيب
تراجع أسعار الذهب في الأسواق .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد
إسرائيل: حماس تدير شبكة تحويلات بمئات ملايين الدولارات من تركيا بإشراف إيران
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يبحث الفرص الاستثمارية بمركز الواحات البحرية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية المقدمة من إحدى الشركات على أرض الواحات البحرية وذلك في إطار توجه المحافظة لتعظيم الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة، وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية الفريدة التي تتميز بها الواحات البحرية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة بها.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أهمية الاستثمار في الطفرة التي شهدتها شبكة الطرق والبنية التحتية خلال السنوات الماضية بنطاق المحافظة، والتي أسهمت في مضاعفة القيمة الاستثمارية للعديد من المناطق، وتُعد الواحات البحرية من أبرز المستفيدين نظرًا لطبيعتها الخلابة والمقومات الطبيعية والسياحية التي تميزها.
وأشار المحافظ إلى سعي محافظة الجيزة لتحقيق الرؤية الوطنية للسياحة التي تستهدف تنويع المنتج السياحي وتحقيق الجذب السياحي وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة للواحات البحرية، وامتلاكها لمحمية الصحراء البيضاء ومحمية الصحراء السوداء الطبيعية، إضافة إلى الكنوز التاريخية ومنها وادي المومياوات الذهبية، بما يساهم في تعزيز السياحة البيئية وتنمية السياحة الصحراوية وتحقيق عوائد اقتصادية مهمة للوطن.
وثمّن محافظ الجيزة التعاون القائم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي يساهم في تسهيل إجراءات عرض الفرص الاستثمارية والتقدم إليها عبر ما تمتلكه الهيئة من إمكانيات فنية وترويجية متميزة، ومنها المنصة الإلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية، ودورها المحوري في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بالتنسيق بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للاستثمار والشركة المقدمة لمقترح المشروع، والعمل على تذليل كافة العقبات بما يحقق النفع العام لجميع الأطراف.

حضر الاجتماع:
إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة ، المهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، اللواء دكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس عادل الجندي رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار والمهندس محمود فوزي رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، ومسئولي الشركة المقدمة لمقترح المشروع.

محافظ الجيزة اخبار الجيزة مركز الواحات البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إدانة شخص بتهمة عرض رشوة مالية للتأثير على انتخابات مجلس النواب بطنطا | ما القصة ؟

المتهم

غدا أولى جلسة المحاكمة.. تفاصيل الجريمة اللآخلاقية ضد أطفــ.ال مدرسة الإسكندرية

فتاوى

فتاوى| ما هو دعاء كفارة المجلس ؟.. هل تمحى الذنوب من الصحيفة بعد التوبة وموقف أجر العبادات؟.. حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد