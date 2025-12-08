ثوانٍ أنقذت روحا.. كواليس بطولة مشرف الإسعاف في واقعة ابتلاع اللسان ببني سويف

في مشهد إنساني نادر أعاد التذكير بقيمة “اللحظة” في إنقاذ الأرواح، شهدت شوارع بني سويف صباح اليوم واقعة أثارت تعاطف المارة واهتمام الرأي العام، بعدما نجح مشرف عمليات الإسعاف صابر زباق في إنقاذ رجل سقط فجأة مغشيًا عليه وسط الطريق.

فبينما تجمع المواطنون في حالة من الذهول والارتباك أمام الرجل المستلقي بلا حراك، كان زباق قد وصل وبمجرد وصوله، اكتشف أن مجرى التنفس لدى الرجل مسدود تمامًا، ما كان ينذر بتوقف كامل للعلامات الحيوية خلال دقائق معدودة.

وباحتراف طبي، بدأ زباق في تنفيذ الإسعافات الدقيقة التي أعادت للرجل تنفسه تدريجيًا، قبل أن يستعيد وعيه وسط حالة من الانبهار والشكر من المتجمهرين، ليتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية.

مشرف الإسعاف بطل واقعة إنقاذ مصاب بني سويف لـ “صدى البلد”: كاد يختنق بسبب انسداد مجرى التنفس

وقال صابر زباق، مشرف عمليات إسعاف بمحافظة بني سويف، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه كان في طريقه إلى عمله صباح اليوم عندما لاحظ تجمع عدد من المواطنين حول شخص فاقد الوعي في الشارع.

وأضاف أنه بمجرد اقترابه من الرجل أدرك أن هناك مشكلة خطيرة في مجرى التنفس، إذ كان فاقدًا للوعي بالكامل ثم ابتلع لسانه، ما تسبب في انسداد التنفس بشكل كامل.

وأوضح زباق، أنه من العلامات الأساسية التي انتبه إليها وجود إفرازات تخرج من فم المصاب، إلى جانب زرقة واضحة في وجهه، وهي مؤشرات تؤكد وجود انسداد في مجرى الهواء، وتابع قائلًا: “بحكم خبرتي كمسعف تأكدت فورًا أن الحالة تستدعي تدخلًا عاجلًا لإنقاذه”.

أكد أنه استخدم طرق الإفاقة الأولية، فقام بقلب المصاب على جانبه بشكل صحيح لفتح مجرى الهواء والسماح للأكسجين بالدخول إلى الجسم.

وأشار إلى أنه بمجرد تغيير وضعية المصاب بدأ الأكسجين يصل إلى المخ، لتعود إليه علامات الوعي تدريجيًا.

ولفت زباق إلى أن الرجل بدأ يستعيد وعيه بالفعل بعد دقائق من وضعه في الوضع الجانبي الآمن، قبل أن يتولى أصدقاؤه نقله إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات.

وشدد على أنه نصح المصاب بضرورة إجراء الفحوص الطبية لاحقًا، مؤكدًا أن فقدانه للوعي لم يكن المرة الأولى، ما يستوجب متابعة دقيقة لمعرفة السبب وتفادي تكرار الموقف.

