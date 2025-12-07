قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
مشرف الإسعاف بطل واقعة إنقاذ مصاب بني سويف لـ “صدى البلد”: كاد يختنق بسبب انسداد مجرى التنفس

رنا أشرف

في واقعة إنسانية لافتة شهدتها شوارع بني سويف صباح اليوم، أنقذ مشرف عمليات الإسعاف صابر زباق حياة رجل سقط مغشيًا عليه وسط ذهول المارة، بعدما تبين أن مجرى التنفس لديه كان مسدودًا تمامًا. 

وتدخل زباق بخبرته الطبية على الفور، ليعيد للرجل وعيه خلال لحظات قبل نقله إلى المستشفى.

صابر زباق يروي لحظات إنقاذ رجل ابتلع لسانه في شارع ببني سويف

وقال صابر زباق، مشرف عمليات إسعاف بمحافظة بني سويف، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه كان في طريقه إلى عمله صباح اليوم عندما لاحظ تجمع عدد من المواطنين حول شخص فاقد الوعي في الشارع. 

وأضاف أنه بمجرد اقترابه من الرجل أدرك أن هناك مشكلة خطيرة في مجرى التنفس، إذ كان فاقدًا للوعي بالكامل ثم ابتلع لسانه، ما تسبب في انسداد التنفس بشكل كامل.

أوضح زباق، أنه من العلامات الأساسية التي انتبه إليها وجود إفرازات تخرج من فم المصاب، إلى جانب زرقة واضحة في وجهه، وهي مؤشرات تؤكد وجود انسداد في مجرى الهواء، وتابع قائلًا: “بحكم خبرتي كمسعف تأكدت فورًا أن الحالة تستدعي تدخلًا عاجلًا لإنقاذه”.

أكد أنه استخدم طرق الإفاقة الأولية، فقام بقلب المصاب على جانبه بشكل صحيح لفتح مجرى الهواء والسماح للأكسجين بالدخول إلى الجسم. 

وأشار إلى أنه بمجرد تغيير وضعية المصاب بدأ الأكسجين يصل إلى المخ، لتعود إليه علامات الوعي تدريجيًا.

ولفت زباق إلى أن الرجل بدأ يستعيد وعيه بالفعل بعد دقائق من وضعه في الوضع الجانبي الآمن، قبل أن يتولى أصدقاؤه نقله إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات.

وشدد على أنه نصح المصاب بضرورة إجراء الفحوص الطبية لاحقًا، مؤكدًا أن فقدانه للوعي لم يكن المرة الأولى، ما يستوجب متابعة دقيقة لمعرفة السبب وتفادي تكرار الموقف.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

