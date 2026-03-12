رئيس أفريقية النواب: رسائل الرئيس السيسي في يوم الشهيد خريطة وعي وطنية تجمع بين الوفاء لتضحياتهم والاستعداد للمستقبل

أكد النائب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الافريقي بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، حملت رسائل وطنية وسياسية مهمة تعكس وعي القيادة المصرية بطبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة، وتؤكد في الوقت ذاته قوة الدولة وقدرتها على مواجهة الأزمات.

وقال الجبلي في تصريح صحفي، إن رسائل الرئيس السيسي أكدت بوضوح أن الدولة المصرية لا تنسى تضحيات أبنائها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مشيرًا إلى أن تكريم أسر الشهداء والمصابين يعكس تقدير الدولة العميق لهذه التضحيات التي أسهمت في الحفاظ على استقرار البلاد.

وأضاف رئيس أفريقية النواب، أن حديث الرئيس عن التحديات الاقتصادية وتأثير التطورات الإقليمية على الاقتصاد المصري يعكس قدرًا كبيرًا من الشفافية والمصارحة مع المواطنين، مؤكدًا أن القيادة السياسية تتعامل مع الملفات الاقتصادية بوعي وإدارة متوازنة رغم الظروف الإقليمية المعقدة.

وأوضح الدكتور شريف الجبلي، أن من أبرز الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس السيسي التأكيد على أهمية وعي الشعب المصري ووحدة صفه في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، مشددًا على أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل ركيزة أساسية لقوة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشار نائب الدقهلية إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني؛ يجسد الموقف المصري الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعكس الدور التاريخي لمصر في الدفاع عن قضايا الأمة العربية العادلة.

واختتم الدكتور شريف الجبلي تصريحه، بالتأكيد على أن رسائل الرئيس في يوم الشهيد تمثل خريطة وعي وطنية للمصريين، تجمع بين الوفاء لتضحيات الشهداء والعمل من أجل المستقبل، وتعزز ثقة الشعب في قدرة الدولة على تجاوز التحديات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.