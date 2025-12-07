موظف إسعاف ينقذ عامل نظافة من الموت ببني سويف

أنقذ شاب يعمل بهيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، عامل نظافة من الموت المحقق، بعد أن سقط على الأرض وبلع لسانه، أثناء وجوده أمام نادي الطلائع بمدينة بني سويف، منذ قليل.

وتبين أن الشاب يُدعى صابر زباق، ويعمل موظفًا بهيئة الإسعاف، حيث تصادف مروره مستقلًا دراجة بخارية بمكان الواقعة، ولاحظ تجمعًا حول عامل نظافة فاقد الوعي، وعلى الفور توقف وتدخل بسرعة مستخدمًا خبرته في الإسعافات الأولية، ونجح في التعامل مع الحالة وإعادة التنفس له مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، جرى التواصل مع هيئة الإسعاف التي وصلت إلى موقع البلاغ خلال نحو 4 دقائق، وتم نقل المصاب لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

ولاقى تصرف الشاب إشادة واسعة من الأهالي والمتواجدين في المكان، مؤكدين أن تدخله السريع كان سببًا في إنقاذ حياة العامل من وفاة محققة.