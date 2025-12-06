تعرف عليها.. وظائف جديدة تعلنها محافظة بني سويف بالتعاون مع القطاع الخاص

محافظة بني سويف تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وضمن جهود دعم التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، أعلنت الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة عن تعاونها مع إدارة هايبر سيتي – الجديد القائم بشارع د. أحمد عبد المنعم (ترعة البوصة سابقا – من ناحية كورنيش النيل) وذلك استعدادًا للافتتاح خلال الشهر الحالي، وفتح باب التوظيف لعدد من الوظائف المتنوعة.

وأوضح الدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، أن التعاون مع القطاع الخاص يأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بدعم الاستثمارات الجديدة داخل المحافظة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، مؤكدًا أن الوظائف المتاحة داخل الهايبر تشمل مجموعة واسعة من التخصصات، من بينها:

• مدير هايبر

• مديرين مشرفين

• مشرفي وأخصائي تغذية

• كاشير – مساعد كاشير

• عمال أجنحة

• بائع خضر وفاكهة

• بائع جملة

• منسقو ممرات

• مختص محمصات

• طيارين دليفري

• موظفات نظافة

• أفراد أمن

• فني تبريد وتكييف

• محاسب – موظف استلامات – موارد بشرية

وأشار مدير الوحدة الاقتصادية إلى أن المقابلات سيتم عقدها داخل مقر إدارة الهايبر يومي الأحد والاثنين 7 و 8 ديسمبر 2025 من الساعة 1 ظهرًا حتى 5 مساءً، مؤكدًا أنه لن تُقبل المقابلات بدون إرفاق المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة:

صورة البطاقة – شهادة المؤهل ( يُقبل المؤهل فوق المتوسط والمتوسط / الجامعي ).

كما يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:

[email protected]

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص المحافظة على دعم فرص التشغيل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة



