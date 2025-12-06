قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الأمريكية: ويتكوف وكوشنر أجريا مناقشات بشأن السلام مع أوكرانيا
عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي
10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة
لا يستطيع افتراس البشر.. بيطري الشرقية: التمساح صغير وطوله 1.5متر
هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟
ما أفضل دعاء للميت أوصى به النبي؟.. دار الإفتاء توضح
الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول
الإثنين والثلاثاء.. المصريون بالخارج يصوتون في 30دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
ترامب ينتقد مصطلح “سوكر” ويدعو لاعتماد مسمى كرة القدم الحقيقي
أمريكا توافق على بيع لـ 200 صاروخ جو-جو إلى الدنمارك
حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج الـ 12 مهنياً وعاطفياً وصحياً
هانى أبو ريدة: فخور بوجود مصر بكأس العالم.. ومجموعتنا متوازنة وليست سهلة
محافظات

أخبار بني سويف| افتتاح مسجد التوبة بـ الفشن.. والكشف على 3300 حالة بقافلة طبية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

بتكلفة 600 ألف جنيهاً.. محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز ومدينة الفشن في افتتاح مسجد " التوبة"بعد تطويره ورفع كفاءته


أناب الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الفشن مدحت صلاح في افتتاح "مسجد التوبة" بمدينة الفشن وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع  كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله وعقب الافتتاح أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد"بعد صيانته وتطويره"على مساحة 250م2،بتكلفة 600 ألف جنيه تقريباً ،وذلك في حضور مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية ،الشيخ محمد عيد مدير إدارة الأوقاف ومفتشى الإدارة ، أشرف حمزاوى ، ضياء الدين إبراهيم نائبي رئيس المركز ، الأستاذ شعبان حمدان سكرتير المركز، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ،

بني سويف.. الكشف على 3300 حالة في قافلة طبية مجانية بقرية مهدي الأخرم

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. 

 وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية مهدى الأخرم مركز الفشن  يومي الأربعاء والخميس الماضيين 3و4ديسمبر الجاري،وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

نتائج 28 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالوحدات المحلية والمديريات ببني سويف


شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم  أوجه للقصور الإداري، ،مشيراً إلى تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز و المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة خلال النصف الثاني من  نوفمبر2025،في مجال بحث الشكاوى الواردة  لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

بني سويف محافظ بني سويف الفشن

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

اسر ياسين

اَسر ياسين يطرح البوستر الرسمي لفيلم إن غاب القط

فيلم الست

عرض خاص لفيلم الست لـ منى زكي بحضور النجوم

عمرو مصطفى

أغنية بعتيني ليه لـ عمرو مصطفى وزياد ظاظا تريند يوتيوب

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025… بادر بالحب

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. جرب الصراحة

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة للتقارب

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

