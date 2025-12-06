أخبار بني سويف| افتتاح مسجد التوبة بـ الفشن.. والكشف على 3300 حالة بقافلة طبية

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

بتكلفة 600 ألف جنيهاً.. محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز ومدينة الفشن في افتتاح مسجد " التوبة"بعد تطويره ورفع كفاءته



أناب الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الفشن مدحت صلاح في افتتاح "مسجد التوبة" بمدينة الفشن وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله وعقب الافتتاح أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد"بعد صيانته وتطويره"على مساحة 250م2،بتكلفة 600 ألف جنيه تقريباً ،وذلك في حضور مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية ،الشيخ محمد عيد مدير إدارة الأوقاف ومفتشى الإدارة ، أشرف حمزاوى ، ضياء الدين إبراهيم نائبي رئيس المركز ، الأستاذ شعبان حمدان سكرتير المركز، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ،

بني سويف.. الكشف على 3300 حالة في قافلة طبية مجانية بقرية مهدي الأخرم

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية مهدى الأخرم مركز الفشن يومي الأربعاء والخميس الماضيين 3و4ديسمبر الجاري،وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

نتائج 28 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالوحدات المحلية والمديريات ببني سويف



شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه للقصور الإداري، ،مشيراً إلى تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز و المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة خلال النصف الثاني من نوفمبر2025،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية