أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات.. وجهود مبادرة الـ16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يتفقد مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات لمتابعة انتظام الدراسة



تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة للمتابعة المباشرة للمدارس والقطاعات الخدمية التي ترتبط باحتياجات المواطنين اليومية.

رافق المحافظ خلال زيارته : أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، محمد بدر وكيل المديرية ، أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، حيث كان في استقبالهم أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمدرسة.

محافظ بني سويف يناقش جهود وأنشطة فعاليات مبادرة الـ16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود والأنشطة التي نفذتها وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ضمن فعاليات مبادرة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

واكد أهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا حماية المرأة ودعم حقوقها، وبناء بيئة آمنة تعزز قيم الاحترام والمساواة، وأكد المحافظ استمرار دعم ومساندة المبادرات والبرامج التي تهدف إلى حماية المرأة والأسرة، ورفع الوعي لدى الشباب، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع التحديات المجتمعية المتصلة بالعنف بأشكاله المختلفة.

مديرية الصحة ببني سويف تكرم كلية التمريض في ختام دورة تدريبية متخصصة

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، تكريم مديرية الشؤون الصحية ببني سويف الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميد كلية التمريض بجامعة بني سويف، وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في ختام الدورة التدريبية المكثفة التي نظمتها الكلية بتوجيهات الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بقيادة الدكتور هاني جميعه، وكيل الوزارة، لعدد 200 من أفراد هيئة التمريض العاملين بمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية بالمحافظة، والتي استمرت على مدار 8 أسابيع داخل معامل وقاعات كلية التمريض، تحت إشراف الأستاذ المساعد الدكتور إسلام مختار، وتنسيق وإشراف الدكتورة مها حسن، مدير إدارة التمريض.