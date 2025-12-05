قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفلاحين تحسم الجدل: لا عزوف عن زراعة القمح.. والإنتاج المرتفع يقلل فاتورة الاستيراد
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
البنتاجون: وزير الدفاع عرض القوات الأمريكية للخطر بمشاركة خطط حساسة على هاتفه
الاحتفال بالذكرى العاشرة لنياحة الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمي في كنائس الخليج
نواب البرلمان: مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة واستقرار الشبكة الكهربائية
أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025
حركة تعيينات واسعة داخل جيش الاحتلال
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا
البث الأوروبي تقر مشاركة إسرائيل بمسابقة الأغنية.. و3 دول تعلن الانسحاب
مصر في المونديال.. عودة جديدة إلى الساحة العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات.. وجهود مبادرة الـ16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يتفقد مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات لمتابعة انتظام الدراسة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة للمتابعة المباشرة للمدارس والقطاعات الخدمية التي ترتبط باحتياجات المواطنين اليومية.

رافق المحافظ خلال زيارته : أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم،  محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف،  محمد بدر وكيل المديرية ، أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، حيث كان في استقبالهم أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمدرسة.

محافظ بني سويف يناقش جهود وأنشطة فعاليات مبادرة الـ16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود والأنشطة التي نفذتها وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ضمن فعاليات مبادرة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

واكد أهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا حماية المرأة ودعم حقوقها، وبناء بيئة آمنة تعزز قيم الاحترام والمساواة، وأكد المحافظ استمرار دعم ومساندة المبادرات والبرامج التي تهدف إلى حماية المرأة والأسرة، ورفع الوعي لدى الشباب، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع التحديات المجتمعية المتصلة بالعنف بأشكاله المختلفة.

مديرية الصحة ببني سويف تكرم كلية التمريض في ختام دورة تدريبية متخصصة
أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، تكريم مديرية الشؤون الصحية ببني سويف الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميد كلية التمريض بجامعة بني سويف، وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في ختام الدورة التدريبية المكثفة التي نظمتها الكلية بتوجيهات الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية  بقيادة الدكتور هاني جميعه، وكيل الوزارة،  لعدد 200 من أفراد هيئة التمريض العاملين بمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية بالمحافظة، والتي استمرت على مدار 8 أسابيع داخل معامل وقاعات كلية التمريض، تحت إشراف الأستاذ المساعد الدكتور إسلام مختار، وتنسيق وإشراف الدكتورة مها حسن، مدير إدارة التمريض. 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

ترشيحاتنا

الضرائب

لماذا تستهدف الحكومة تطبيق ضرائب الـ PAY Roll .. تفاصيل

الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الخميس 4-12-2025

احمد جابر ولمياء مصطفي

أفضل موظفة عربية.. القابضة لمياه الشرب تهنئ لمياء مصطفى بفوزها بجائزة التميز العربي 2025

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد