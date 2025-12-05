قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكثفة على الطرق

أحمد مهدي

شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مرورية، على كافة الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة والصحراوية والزراعية لرصد المخالفين لقواعد وآداب المرور للحد من الحوادث.

وكثفت الإدارة برئاسة اللواء الدكتور علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات المرورية على كافة الطرق لإلزام السائقين السرعات المقررة على الطرق منعا لوقوع الحوادث بالإضافة لحملات منع القيادة تحت تأثير المخدر.

ونشرت الإدارة سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، بالإضافة لتعزيز تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية والتشديد على عدم التهاون مع المستهترين من سائقى المركبات بشتى أنواعها والتأكيد على الالتزام بقواعد السير بالطرق حفاظا على أرواح المواطنين.

الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة حملات مرورية الطرق السريعة

